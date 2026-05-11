Я нашел ошибку
Главные новости:
«Крылья-2» в Екатеринбурге сыграли вничью
«Крылья-2» в Екатеринбурге сыграли вничью
Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего жителя Жигулевска
Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего жителя Жигулевска
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы предотвратили трагедию
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы предотвратили трагедию
Моди предложил индийцам отказаться от перелётов из-за топливного кризиса
Моди предложил индийцам отказаться от перелётов из-за топливного кризиса
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
В период с 11 по 15 мая местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
В Самарской области ликвидировали организацию, созданную для реформы транспорта
В Самарской области ликвидировали организацию, созданную для реформы транспорта
Выпускникам рассказали о деталях пересдачи ЕГЭ в 2026 году
Выпускникам рассказали о деталях пересдачи ЕГЭ в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
-0.32
EUR 88.55
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани мужчина украл деньги с забытой карты

37
В Сызрани мужчина украл деньги с забытой карты

В Самарской области полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты местной жительницы

В июле прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила о хищении с её расчетного счета денежных средств в размере 7 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили заявителя и установили адрес банкомата, где женщина забыла карту, изъяли и изучили запись с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы противоправные действия злоумышленника.

Оперуполномоченные составили и довели до личного состава полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами разыскиваемого и скрин с видеозаписи.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счета), возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 50-55 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.

Был одет: шорты светлого цвета, футболка белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464)333866, 8(9997)014523 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
10 мая 2026  16:01
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
658
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
10 мая 2026  15:33
В период с 11 по 15 мая местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
954
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 мая 2026  14:01
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
1429
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
9 мая 2026  13:34
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
1218
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
9 мая 2026  12:41
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
947
Весь список