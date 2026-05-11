В Сызрани мужчина украл деньги с забытой карты

В Самарской области полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты местной жительницы

В июле прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила о хищении с её расчетного счета денежных средств в размере 7 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили заявителя и установили адрес банкомата, где женщина забыла карту, изъяли и изучили запись с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы противоправные действия злоумышленника.

Оперуполномоченные составили и довели до личного состава полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами разыскиваемого и скрин с видеозаписи.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счета), возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 50-55 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.

Был одет: шорты светлого цвета, футболка белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464)333866, 8(9997)014523 или 112. Конфиденциальность гарантирована.