Моди предложил индийцам отказаться от перелётов из-за топливного кризиса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с беспрецедентным обращением к нации, призвав граждан кардинально пересмотреть потребительские привычки на фоне глобального энергетического кризиса. Об этом он заявил во время выступления.

Моди подчеркнул, что истинный патриотизм сейчас заключается не только в готовности служить стране, но и в рациональном поведении. Он призвал использовать импортируемое топливо лишь при крайней необходимости для сохранения валютных резервов и минимизации влияния внешних экономических потрясений.

По его словам, гражданам следует отказаться от несрочных поездок, развивать карпулинг и отдавать приоритет общественному транспорту, включая метро и железнодорожное сообщение, пишет МК.

Кроме того, премьер рекомендовал компаниям активнее переходить на дистанционный формат работы, а населению — временно, сроком на год, воздержаться от покупки золота. Моди также высказался за развитие внутреннего туризма вместо отдыха за границей.