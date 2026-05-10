Выпускникам рассказали о деталях пересдачи ЕГЭ в 2026 году

В текущем году выпускники школ получат возможность пересдать ЕГЭ по русскому языку, математике и одному предмету на выбор. Резервные дни для пересдачи назначены на 8 и 9 июля, а также на три дня в сентябре. Об этом сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.

«В 2026 году учащиеся смогут пересдать оба обязательных предмета (русский и математику) и один предмет по выбору в резервные дни 8 июля и 9 июля. Либо — 4, 8, 25 сентября», — объяснил собеседник РИА Новости.

Сенатор обратил внимание на то, что первоначальный результат сдачи экзамена будет аннулирован, даже если новый окажется ниже. Гибатдинов подчеркнул, что решение о пересдаче следует принимать взвешенно, тщательно оценив все «за» и «против».