В Самаре почтили память героев

9 мая в Самаре торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, начались с церемонии возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

На площади Славы в ней принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, глава Самары Иван Носков, председатель городской Думы Сергей Рязанов, депутаты, сотрудники вооруженных сил и правоохранительных органов.

Память всех, кто пал в боях Великой Отечественной войны, кто погиб, отстаивая свободу и независимость Родины в локальных конфликтах и специальной военной операции, самарцы почтили минутой молчания.