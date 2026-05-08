В лесах запрещено разведение огня: напоминаем самарцам о правилах пожарной безопасности в майские праздники

Впереди длинные выходные, и многие отправятся на природу. Важно помнить: с 15 апреля по 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим. Любой открытый огонь сейчас под строгим запретом.

Вся территория государственного лесного фонда — 16 лесничеств — находится под усиленным контролем. Лесная охрана будет дежурить все праздники без выходных: ежедневно в рейды выходят от 40 до 48 патрульных групп.

Штрафы за нарушение правил в условиях особого противопожарного режима:

— для граждан: от 40 000 до 50 000 рублей;

— для должностных лиц: от 60 000 до 90 000 рублей;

— для юридических лиц: от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Если же нарушение привело к лесному пожару и значительному ущербу, наступает уголовная ответственность. Виновного ждёт штраф от 300 000 рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет — со штрафом.