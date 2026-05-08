В Рощинском художники завершают работу над масштабным проектом росписи школы 

Художники Ассоциации «Граффити Россия» завершают работу над масштабным проектом росписи школы в поселке городского типа Рощинский Самарской области.

Создание муралов стало частью патриотического мероприятия в рамках Всероссийского добровольческого слета Движения Первых. На данный момент работы находятся на стадии финальных штрихов, подготовка завершается к праздничному открытию.

Сюжет композиции представляет собой художественную летопись защиты Отечества через преемственность образов. На фасаде школы изображен обобщенный образ русского богатыря, олицетворяющий былинную защиту родной земли. Его сопровождает гусар 5-го Александрийского полка — символ мужества и стойкости героев прошлого. Лицо солдата Великой Отечественной войны передает сочетание мужества и надежды победителя, а современный воин Специальной военной операции воплощает решимость и профессионализм защитников Российской армии сегодня.

Для школы данные работы станут не просто эстетическим элементом, а важным инструментом патриотического воспитания, создавая пространство для осмысления истории. Для Ассоциации «Граффити Россия» этот проект является возможностью использовать современный язык монументального искусства для трансляции фундаментальных ценностей и сохранения исторической памяти через городскую среду.

Фото: минкульт СО