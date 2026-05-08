Андрей Орлов поздравил ветерана с наступающим праздником Великой Победы

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов от себя лично и от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева поздравил ветерана Великой Отечественной Войны, Почетного гражданина города, врача-патологоанатома Льва Семёновича Онуфриева.

Лев Семенович родился в 1923 году в городе Новоржев Псковской области. Окончив школу, поступил в медицинский институт. Через год был призван в вооруженные силы и направлен в военное училище в Омск. До конца ВОВ воевал и в 1945 году Лев Семенович встретил Великую Победу на 3-м Белорусском фронте, будучи командиром пулемётной роты и помощником начальника штаба полка. Он награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени и медалью "За боевые заслуги".

Руководитель ведомства поздравил Льва Семеновича: "Ваша сила духа, патриотизм и вера - это пример для молодого поколения. Спасибо Вам за Ваш подвиг за мудрость, и за все, что Вы сделали для нас и нашей страны! Благодарю Вас от лица Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, Правительства региона и от всего медицинского сообщества. Крепкого Вам здоровья и общей победы".

