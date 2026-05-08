Лесопожарные силы минприроды региона за сутки ликвидировали два лесных пожара

Благодаря слаженной работе специалистов оба возгорания были оперативно локализованы и не получили серьёзного распространения.

Первый очаг возник 7 мая на территории Похвистневского лесничества. Огонь перешёл в лесной массив с сопредельного участка, где горел сухой камыш. От лесного хозяйства на месте работали 11 человек и 4 единицы техники. Ситуацию осложнил ветер 7-10 м/с, но пламя удалось остановить на площади 3,1 гектара.

Второй случай зафиксирован утром 8 мая в Кинельском лесничестве. Причиной послужило неосторожное обращение с огнём. Лесники отреагировали незамедлительно — возгорание ликвидировано на минимальной площади, составившей всего 24 квадратных метра.

В связи с сохраняющейся высокой пожарной опасностью министерство напоминает: на территории региона до 15 октября действует особый противопожарный режим. Разведение любого открытого огня в лесах и на прилегающих землях в этот период категорически запрещено. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы — от 40 тысяч рублей.

Сообщить о замеченном возгорании или фактах нарушения режима можно на прямую линии лесной охраны: 8 846 231 00 63.

фото минприроды региона.