В Волжском районе тушили природные пожары, общая площадь которых составила 1755 квадратных метров

Вчера в Волжском районе огнеборцы пожарно-спасательного отряда 5 раз выезжали на тушение природных пожаров, общая площадь которых составила 1755 квадратных метров.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает: пал сухой травы — не способ убрать мусор, а серьезное нарушение, за которое предусмотрена административная ответственность. При обнаружении возгорания незамедлительно звоните по номерам «101» или «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"