Благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» началось в Самаре

Решением Правительства Самарской области всего в этом году в нее включено 20 территорий. Работы проводятся за счет средств городского и федерального бюджетов.

Во дворе по улице Фадеева, 63 и Стара Загора, 86 в Промышленном районе подходит к завершению установка бортового камня, затем подрядчик приступит к укладке асфальтового покрытия дворового проезда и парковки. Во дворе по улицам Челюскинцев, 11 и Артиллерийской, 32 в Октябрьском районе по инициативе жителей в этом году ремонтируют дворовые проезды. В ближайшее время подрядная организация установит там скамейки и урны. По улице Полевой, 68 ведется установка бортового камня по периметру проезда, где в ближайшее время приступят к укладке асфальтового покрытия.

Напомним, что до 12 июня жители Самары, достигшие 14-летнего возраста могут принять участие во Всероссийском рейтинговом голосование за территории, которые претендуют на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Голосование доступно на платформе «Госуслуги» (zagorodsreda.gosuslugi.ru). Территории-победители будут благоустроены в 2027 году.