Самарский наноспутник поздравит радиолюбителей Земли с Днем Победы

Сообщение с орбиты будет передаваться каждые три минуты в течение 10 дней.

Научно-образовательный наноспутник Самарского университета им. Королёва "СамСат-Ионосфера", запущенный в космос в 2024 году для изучения плазменной и магнитной оболочек Земли, поздравит радиолюбителей всего мира с Днем Победы.

"С 9 по 18 мая 2026 года наноспутник "СамСат-Ионосфера" будет каждые три минуты в режиме радиомаяка передавать в эфир поздравление с Днем Победы, напоминая международному радиолюбительскому сообществу об этой великой дате мировой истории. "Ничто не забыто. 1941-1945", – так будет заканчиваться сообщение наноспутника с орбиты. Радиолюбители со всего мира, приняв это сообщение, смогут получить памятную QSL-карточку, подтверждающую прием сигнала с нашего спутника. Карточка представляет собой мини-репродукцию знаменитого снимка военного фотокорреспондента Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом", – рассказал Леонид Синицын, руководитель центра управления полётом наноспутника, доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва.

Заявку на получение QSL-карточки нужно будет отправить в университет на адрес электронной почты sinicyn.li@ssau.ru, в заявке следует указать: 1. ФИО. 2. Радиолюбительский позывной (при наличии). 3. Дата и время приема (UTC). 4. Место приема (город). 5. Страна. 6. Нужна ли бумажная версия карточки QSL, или достаточно электронной версии. 7. Полный почтовый адрес (с индексом), если нужна бумажная версия карточки QSL.

Частота передатчика наноспутника "СамСат-Ионосфера": 437,4 МГц в режиме FSK1200bd. Позывной спутника: RS75S. Заявки от радиолюбителей будут приниматься до 18 мая. Обработка заявок продлится до конца мая.