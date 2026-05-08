Самарский наноспутник поздравит радиолюбителей Земли с Днем Победы

Я нашел ошибку
Главные новости:
В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
В селе Султангулово Похвистневского района открылся новый модульный ФАП 
Участники второго потока региональной программы «Школа героев» продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками.
Участники второго потока «Школы героев» получили дипломы
В Самаре прошли тренировочные пожарно-тактические учения, в ходе которых был отработан сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании администрации Советского района.
Пожарные отработали действия при возгорании в административном здании в Самаре
По информации Приволжского УГМС в ночные и утренние часы 10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С.
10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
12 и 13 мая «РКС-Самара» проведут плановые ремонтные работы в Самаре.
«РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
19 мая 2026 года горнолыжный курорт «Хвалынь» в Саратовской области превратится в эпицентр приключений: в тринадцатый раз откроется спортивно-туристский лагерь «Туриада».
Самарские спортсмены-туристы готовы к участию в «Туриаде ПФО – 2026»
В Самарской области началась работа по формированию заявок для участия в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Наш регион примет участие в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.62
-0.6
EUR 87.89
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский наноспутник поздравит радиолюбителей Земли с Днем Победы

236
Самарский наноспутник поздравит радиолюбителей Земли с Днем Победы

Сообщение с орбиты будет передаваться каждые три минуты в течение 10 дней.

Научно-образовательный наноспутник Самарского университета им. Королёва "СамСат-Ионосфера", запущенный в космос в 2024 году для изучения плазменной и магнитной оболочек Земли, поздравит радиолюбителей всего мира с Днем Победы.

 

"С 9 по 18 мая 2026 года наноспутник "СамСат-Ионосфера" будет каждые три минуты в режиме радиомаяка передавать в эфир поздравление с Днем Победы, напоминая международному радиолюбительскому сообществу об этой великой дате мировой истории. "Ничто не забыто. 1941-1945", – так будет заканчиваться сообщение наноспутника с орбиты. Радиолюбители со всего мира, приняв это сообщение, смогут получить памятную QSL-карточку, подтверждающую прием сигнала с нашего спутника. Карточка представляет собой мини-репродукцию знаменитого снимка военного фотокорреспондента Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом", – рассказал Леонид Синицын, руководитель центра управления полётом наноспутника, доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва.

Заявку на получение QSL-карточки нужно будет отправить в университет на адрес электронной почты sinicyn.li@ssau.ru, в заявке следует указать: 1. ФИО. 2. Радиолюбительский позывной (при наличии). 3. Дата и время приема (UTC). 4. Место приема (город). 5. Страна. 6. Нужна ли бумажная версия карточки QSL, или достаточно электронной версии. 7. Полный почтовый адрес (с индексом), если нужна бумажная версия карточки QSL. 

 Частота передатчика наноспутника "СамСат-Ионосфера": 437,4 МГц в режиме FSK1200bd. Позывной спутника: RS75S. Заявки от радиолюбителей будут приниматься до 18 мая. Обработка заявок продлится до конца мая.    

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
141
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
271
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
355
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
650
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
868
Весь список