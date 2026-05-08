В Хворостянском районе горели трава и легковой автомобиль

7 мая в 14:42 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в 7 километрах юго-западнее поселка Берёзовая Роща.

К месту вызова был направлен пожарный расчет. По прибытии огнеборцы установили, что горит трава на площади 500 квадратных метров. В 15:34 была объявлена локализация пожара, а через 11 минут – ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава, был подан 1 ствол «Б».

В 21:12 поступило сообщение о пожаре в 400 метрах от улицы Крестьянской в селе Хворостянка. По прибытии наши специалисты установили, что горит легковой автомобиль ВАЗ 2106. На тушение были поданы 1 ствол «Б» и ствол ГПС-600. В 21:38 была зафиксирована полная ликвидация возгорания.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожаров устанавливается.