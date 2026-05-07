Ведущий переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» приступил к внедрению инструментов бережливого производства.
Известное сельхозпредприятие региона вступило в федеральный проект «Производительность труда»
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»
В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации

Уважаемые товарищи!

От всей души поздравляю вас с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации!

Сегодня, когда Российская армия защищает национальные интересы страны и безопасность наших граждан, решая поставленные Верховным Главнокомандующим, Президентом России В.В.Путиным задачи в зоне специальной военной операции, этот праздник приобретает особое значение.

Каждый день защитники Отечества проявляют мужество, профессионализм, верность присяге и готовность к самопожертвованию — качества, которые во все времена отличали наших воинов.

В последние годы Вооружённые Силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается как взаимодействия всех видов и родов войск, так и современной тактики, оперативного искусства. Героизм и стойкость солдат, офицеров и генералов, самоотверженный труд работников оборонно-промышленного комплекса, других секторов экономики, социальная поддержка, которую оказывает государство участникам и ветеранам СВО, их близким – все это делает нашу Армию и Флот неодолимой силой, надёжным щитом страны, гарантом её суверенитета, безопасности и свободного развития.

Дорогие друзья, искренне благодарю вас за ратный труд, преданность нашей Отчизне, готовность до конца выполнить свой долг по защите Родины. Спасибо нашим ветеранам, чей опыт и знания лежат в основе сегодняшних достижений Вооруженных Сил России. Огромная признательность семьям военных, разделяющих с ними все тяготы и невзгоды службы.

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе и в бою. А всем жителям Самарской области – мира, стабильности и счастливой жизни на родной земле!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

