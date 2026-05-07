В Самаре завершились прения по делу экс-главы МЧС Олега Бойко

В Ленинском районном суде Самары продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя областного управления МЧС Олега Бойко и нескольких его предполагаемых соучастников.

По версии следствия, с 2019 по 2023 год он мог организовать коррупционную схему с компаниями, которые занимались проектированием и обслуживанием систем пожарной безопасности. Общая сумма полученных средств, как полагает обвинение, составила не менее 73 миллионов рублей.

В судебном заседании 6 мая стороны выступили в прениях, после чего подсудимые произнесли последнее слово. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Всего по делу проходят несколько фигурантов, часть из которых обвиняется в даче взяток. Олег Бойко был задержан в декабре 2023 года и частично признал вину, однако не согласился с квалификацией обвинения как получения взятки, пишет Самара-МК.