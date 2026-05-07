Молодые художники Самары могут принять участие в фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

До 15 мая открыт прием заявок на участие в VII сезоне фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ».

Участниками фестиваля могут стать граждане РФ от 18 до 35 лет - профессиональные художники и художники-любители, зарегистрированные в ПФО и за его пределами. Им предлагается создать эскизы граффити по 5 тематическим направлениям.

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы. Заявленные работы будут оценивать федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства. К участию не допускаются работы, сгенерированные с помощью технологий искусственного интеллекта.

Выбранный экспертами эскиз областного победителя будет воплощён на одном из объектов Самарской области, а видео- и фотоматериалы с историей создания будут размещены на сайте formartpfo.ru и примут участие в финальном этапе - общественном голосовании. По его результатам будет определен победитель во всем Приволжском федеральном округе.