Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи

Уважаемые работники и ветераны отраслей связи!

Поздравляю вас с Днем радио!

Сегодня от уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры, скорости внедрения новых технологических решений, научного и кадрового потенциала отраслей связи во многом зависят темпы социально-экономического развития Самарской области, инвестиционная привлекательность нашего региона.

Задача регионального Правительства - создать благоприятные условия для устойчивого и поступательного развития этого сектора экономики. По поручению Президента России В.В. Путина у нас реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Активная работа ведется в сфере искусственного интеллекта, в том числе по телефонному обслуживанию, оказанию государственных и муниципальных услуг, обеспечению безопасности граждан.

Уважаемые друзья! Продолжая традиции, заложенные предыдущими поколениями связистов, вы делаете все от вас зависящее, чтобы обеспечить высокое качество коммуникационных услуг, помочь участникам специальной военной операции оставаться на связи с близкими, а жителям Самарской области максимально оперативно получать экстренную информацию.

Благодарю вас за честный самоотверженный труд, новаторство, ответственность за результаты своего труда. Спасибо ветеранам, которые заложили фундамент сегодняшних достижений отраслей связи и продолжают передавать свои знания и опыт молодым специалистам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов в вашей профессиональной деятельности!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев