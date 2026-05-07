Большинство россиян совершают первую серьезную покупку до 27 лет

Первая зарплата, самостоятельный выбор и украшение – именно эти покупки чаще всего становятся символами взросления. По данным исследования SOKOLOV, большинство россиян совершают первую значимую покупку до 27 лет и подходят к ней осознанно.



68% россиян хорошо помнят свою первую значимую покупку. И чаще всего она случается в 18–27 лет – в период первой зарплаты и начала самостоятельной жизни. Именно в этом возрасте 61% респондентов совершили свою первое серьезное приобретение.



Интересно, что 62% россиян подошли к этому вопросу осознанно: копили деньги, планировали, выбирали. Спонтанным порывом покупки стали лишь для 38%. Чаще всего россияне начинали с практичных вещей: 32% купили гаджет, 19% – одежду или аксессуары, 15% – недвижимость, а ювелирные изделия выбрали 24%.

Если первая покупка была украшением, то в 68% случаев оно было из серебра. Самым популярным изделием стало кольцо (32%), за ним следуют браслеты (20%) и серьги (14%).



И главное – 94% тех, кто купил свое первое украшение, до сих пор не расстались с ним. 52% хранят его на память, 17% носят постоянно, еще 14% достают по особым случаям. Лишь 3% продали или отдали свою первую драгоценность.



Сегодня россияне готовы тратить на украшения больше, чем в юности: 34% комфортно чувствуют себя в диапазоне 5–10 тысяч рублей, 29% – до 5 тысяч, а 26% готовы выйти за пределы 10 тысяч рублей.



Помимо этого, каждая четвертая покупка была связана с важным событием — свадьбой, рождением ребенка или другим личным этапом. Еще 23% сделали ее в честь первой зарплаты.



Даже спустя годы 66% россиян остаются довольны своей первой значимой покупкой. Почти каждый четвертый продолжает пользоваться ею до сих пор. При этом 43% признаются, что заменили ее на более дорогой или качественный вариант.