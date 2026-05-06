В Самарском регионе полицейские пресекли деятельность наркодилера
В России могут ввести заградительную пошлину на мебель из-за рубежа
Самарцы собираются потратить на товары для отдыха в среднем 31 000 рублей
В Промышленном районе областного центра водитель упал на проезжую часть с электросамоката
В Ставропольском районе в ДТП пострадали водители 62 и 72 лет
В Самарской области два пожара остановили на подступах к лесному фонду
В Челно-Вершинском районе горела сухая трава на площади 300 квадратных метров
6 мая Самара встретит «Огонь памяти» накануне Дня Победы
День Победы — главный праздник для 79% самарцев

9 Мая — главный праздник для большинства горожан. В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие представители экономически активного населения из города.


День Победы 79% самарцев воспринимают как личный праздник (чаще всего об этом говорили респонденты старше 45 лет — 85%). Новый год занял второе место с 72%, причем женщины ценят его заметно больше мужчин (78% против 66% соответственно). Далее следуют Международный женский день — 45%, Рождество Христово — 40%, День защитника Отечества — 31%. Замыкают список Праздник Весны и Труда (29%), День России (26%) и День народного единства (15%). 9% признались, что ни один из официальных праздников не имеет для него личного значения.

Общественные акции, посвященные Великой Победе, по-прежнему находят горячий отклик. «Георгиевскую ленточку» одобряют 89% граждан (положительно относятся 63%, скорее положительно — еще 26%), а «Бессмертный полк» — 90% (71% полностью и 19% скорее положительно). Женщины поддерживают обе инициативы активнее мужчин. В комментариях респонденты подчеркивают: «Память — это то, чем мы можем отблагодарить тех, кто погиб за наше будущее»; «Это правильно. Испытываю гордость и восхищение, когда вижу этот парад. Нужно продолжать эту традицию». Высказываются и критические замечания — чаще всего они касаются неуважительного обращения с символами: «В основном это стало флешмобом. Люди просто так цепляют везде ленточки, это не настоящее уважение и память»; «Это все показное». Несмотря на немногочисленные критические отзывы, общий уровень поддержки акций предельно высок. Участники опроса отмечают: «Мы должны помнить и чтить погибших».
 

Время проведения: 23 апреля — 4 мая 2026 года

Теги: Опрос

