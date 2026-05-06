Я нашел ошибку
Главные новости:
День Победы — главный праздник для 79% самарцев
День Победы — главный праздник для 79% самарцев
В России зафиксирован рекордный рост запасов сыра на складах
В России зафиксирован рекордный рост запасов сыра на складах
В Хворостянском районе горели 8 тюков соломы
В Хворостянском районе горели 8 тюков соломы
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Средний бюджет самарцев на переезд — 21 500 рублей
Средний бюджет самарцев на переезд — 21 500 рублей
Все «Львята» - уже в Самаре!
Все «Львята» - уже в Самаре!
В Тольятти полицейские поблагодарили работников магазина, которые пресекли попытку хищения имущества
В Тольятти полицейские поблагодарили работников магазина, которые пресекли попытку хищения имущества
в Самарской области средняя стоимость нового автомобиля выросла на 5,2%
В Самарской области средняя стоимость нового автомобиля выросла на 5,2%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.34
-0.1
EUR 88.35
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

67% самарцев уверены, что автоматизация поможет им работать эффективнее

157
67% самарцев уверены, что автоматизация поможет им работать эффективнее

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, какие факторы, по мнению жителей Самарской области, помогают им работать продуктивнее. Исследование показало, какие действия со стороны работодателя сотрудники считают по-настоящему важными и какую роль в современном рабочем процессе играет автоматизация.

Сумма факторов, влияющих на эффективность и качество работы, по мнению самих опрошенных, включает в себя как технологические процессы, так и межличностное общение и условия труда.

Так, на первом месте оказался фактор, который отметили сразу 2/3 жителей Самарской области: 67% опрошенных уверены, что автоматизация части их рабочих задач поможет им работать эффективнее. Чаще других в пользу автоматизации труда высказывается молодежь: среди респондентов до 18 лет таких 73%, в категории 18–24 года — 76%, а в группе 25–34 года — 72%. Наиболее активно эту идею поддерживают представители сферы маркетинга, рекламы и PR (83%), сотрудники финансового сектора и бухгалтерии (81%), юристы (80%), а также представители высшего и среднего менеджмента (78%).

Еще одним стимулом повышения своей производительности труда на работе жители Самарской области назвали готовность руководства прислушиваться к мнению персонала по улучшению рабочих процессов — об этом заявили 64% опрошенных. Столько же респондентов указали на повышение заработной платы (64%), обучение новым навыкам или повышение квалификации отметили 48%. Улучшение физических условий труда назвали 41% работников, а внедрение современных технологий или замену устаревшего оборудования — 34%.

Кроме того, 34% опрошенных уверены, что продуктивность вырастет при оптимизации административных процессов и повышении эффективности совещаний, 22% указали на расширение штата для распределения нагрузки, 20% — на снижение текучки кадров, а 6% отметили необходимость увеличения общего финансирования бизнес-проектов.

Между тем уровень реального внедрения технологий в компаниях оценивается работниками по-разному. На текущий момент каждый третий респондент из Самарской области (34%) считает, что в их организациях процессы автоматизированы на хорошем уровне. Еще 52% оценивают этот показатель как средний и хотят, чтобы их рабочие задачи были еще более автоматизированы, чем есть сейчас, и лишь 8% опрошенных заявили, что автоматизация в их компании на низком уровне.

«Автоматизация рутинных операций напрямую конвертируется в сэкономленные рабочие часы и влияет на развитие бизнеса. Так, по данным облачной системы для подбора персонала от hh.ru Talantix, автоматизация только одного процесса, например, ведения и согласования заявок на подбор нового персонала, способна освободить рекрутеру до трех часов рабочего времени ежедневно. Это около 15 часов в неделю или до двух рабочих дней, которые сотрудник может потратить на стратегические задачи вместо рутинной работы», — отмечает Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Опрос проходил с 6 по 10 февраля 2026 года среди 2659 респондентов, в том числе из Самарской области.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
День Победы — главный праздник для 79% самарцев
06 мая 2026, 10:40
День Победы — главный праздник для 79% самарцев
Общественные акции, посвященные Великой Победе, по-прежнему находят горячий отклик. «Георгиевскую ленточку» одобряют 89% граждан (положительно относятся 63%,... Общество
20
Средний бюджет самарцев на переезд — 21 500 рублей
06 мая 2026, 10:11
Средний бюджет самарцев на переезд — 21 500 рублей
Любопытно, что женщины смену места жительства воспринимают заметно позитивнее (46% против 37% у мужчин), а мужчины чаще относятся к переезду как к тягостной, но... Общество
115
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
05 мая 2026, 13:12
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
Онлайн-обучение детей также востребовано. 16% респондентов сообщили, что их дети проходили онлайн-курсы в качестве дополнительных занятий или для подготовки к... Общество
374
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
78
Все «Львята» - уже в Самаре!
6 мая 2026  10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
102
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
627
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
1051
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
580
Весь список