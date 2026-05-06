67% самарцев уверены, что автоматизация поможет им работать эффективнее

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, какие факторы, по мнению жителей Самарской области, помогают им работать продуктивнее. Исследование показало, какие действия со стороны работодателя сотрудники считают по-настоящему важными и какую роль в современном рабочем процессе играет автоматизация.

Сумма факторов, влияющих на эффективность и качество работы, по мнению самих опрошенных, включает в себя как технологические процессы, так и межличностное общение и условия труда.

Так, на первом месте оказался фактор, который отметили сразу 2/3 жителей Самарской области: 67% опрошенных уверены, что автоматизация части их рабочих задач поможет им работать эффективнее. Чаще других в пользу автоматизации труда высказывается молодежь: среди респондентов до 18 лет таких 73%, в категории 18–24 года — 76%, а в группе 25–34 года — 72%. Наиболее активно эту идею поддерживают представители сферы маркетинга, рекламы и PR (83%), сотрудники финансового сектора и бухгалтерии (81%), юристы (80%), а также представители высшего и среднего менеджмента (78%).

Еще одним стимулом повышения своей производительности труда на работе жители Самарской области назвали готовность руководства прислушиваться к мнению персонала по улучшению рабочих процессов — об этом заявили 64% опрошенных. Столько же респондентов указали на повышение заработной платы (64%), обучение новым навыкам или повышение квалификации отметили 48%. Улучшение физических условий труда назвали 41% работников, а внедрение современных технологий или замену устаревшего оборудования — 34%.

Кроме того, 34% опрошенных уверены, что продуктивность вырастет при оптимизации административных процессов и повышении эффективности совещаний, 22% указали на расширение штата для распределения нагрузки, 20% — на снижение текучки кадров, а 6% отметили необходимость увеличения общего финансирования бизнес-проектов.

Между тем уровень реального внедрения технологий в компаниях оценивается работниками по-разному. На текущий момент каждый третий респондент из Самарской области (34%) считает, что в их организациях процессы автоматизированы на хорошем уровне. Еще 52% оценивают этот показатель как средний и хотят, чтобы их рабочие задачи были еще более автоматизированы, чем есть сейчас, и лишь 8% опрошенных заявили, что автоматизация в их компании на низком уровне.

«Автоматизация рутинных операций напрямую конвертируется в сэкономленные рабочие часы и влияет на развитие бизнеса. Так, по данным облачной системы для подбора персонала от hh.ru Talantix, автоматизация только одного процесса, например, ведения и согласования заявок на подбор нового персонала, способна освободить рекрутеру до трех часов рабочего времени ежедневно. Это около 15 часов в неделю или до двух рабочих дней, которые сотрудник может потратить на стратегические задачи вместо рутинной работы», — отмечает Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Опрос проходил с 6 по 10 февраля 2026 года среди 2659 респондентов, в том числе из Самарской области.