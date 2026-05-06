в Самарской области средняя стоимость нового автомобиля выросла на 5,2%

Эксперты Авто.ру Бизнес изучили объявления, размещенные на Авто.ру в апреле 2026 года, и зафиксировали увеличение числа предложений со стороны локальных марок* на 18% с начала года и на 5% относительно марта. В тоже время предложение со стороны китайских марок увеличилось за месяц лишь на один процент и всё ещё ниже январского уровня. Средняя цена машины китайской марки в апреле впервые превысила 4 миллиона рублей, прибавив за месяц 2,7%. Средняя стоимость автомобиля локального производства осталась на уровне 2,04 миллиона рублей.

На фоне этих изменений средняя цена нового автомобиля в Самарской области в апреле 2026 года увеличилась на 5,2% относительно предыдущего месяца и составила 2,85 млн рублей.

Список моделей, которые заметнее всего подешевели в регионе за месяц возглавили: Geely Monjaro (-3,3%; до 4,76 млн рублей), Solaris HC (-3,1%; до 3,03 млн рублей), Haval Jolion (-2,1%; до 2,5 млн рублей), Lada Niva Travel (-2%; до 1,47 млн рублей), Haval H3 (-1,8%; до 3,04 млн рублей).

*к локальным марками относятся: Москвич, УАЗ, Aurus, Lada, Belgee, Evolute, Solaris, Sollers, Tenet.