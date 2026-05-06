День Победы — главный праздник для 79% самарцев
В России зафиксирован рекордный рост запасов сыра на складах
В Хворостянском районе горели 8 тюков соломы
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Средний бюджет самарцев на переезд — 21 500 рублей
Все «Львята» - уже в Самаре!
В Тольятти полицейские поблагодарили работников магазина, которые пресекли попытку хищения имущества
в Самарской области средняя стоимость нового автомобиля выросла на 5,2%
Треть самарцев (36%) привлекали или намерены приглашать для организации переезда частных грузчиков, а четверть — компании, специализирующиеся на решении этих задач. Такие данные получены в ходе опроса Авито Услуг среди 10 тыс. респондентов. Причинами для переезда чаще всего является желание перемен и изменения жизни к лучшему.

При организации переезда для жителей Самары важнее всего гарантия сохранности вещей и фиксированная цена — эти аспекты отметили почти две трети опрошенных (65% и 66% соответственно). 43% также обращают внимание на опыт исполнителей. Причем сохранность вещей с возрастом ценится больше: в старшей возрастной группе её называют важной уже 74% опрошенных.

Исходя из этих ожиданий, формируется и подход к выбору исполнителей, которые будут помогать с переездом. Главный ориентир здесь — стоимость: ее указали 81% респондентов. Отзывы и рейтинг важны для 60% опрошенных, а рекомендации знакомых — для четверти. В среднем самарцы готовы потратить на переезд без учета ремонта и стоимости самого жилья около 21 500 рублей.

Примечательно, что переезд в Самаре — явление весьма распространенное. Четверть жителей планируют сменить жилье в ближайшее время, а более половины опрошенных (54%) такой опыт уже имеют. Сам переезд для 44% — радостное событие, почти треть воспринимает его как неизбежную рутину, и лишь 11% — как стресс.

Любопытно, что женщины смену места жительства воспринимают заметно позитивнее (46% против 37% у мужчин), а мужчины чаще относятся к переезду как к тягостной, но необходимой обязанности (26% против 19%). Переезды больше вдохновляют молодежь, для которой они означают новое начало — как в карьере, так и в отношениях: среди молодежи до 24 лет об отношении к смене места жительства как к радостному событию заявил каждый второй.

Чаще всего самарцев побуждает к переезду желание перемен и улучшения качества жизни (56%). Необходимость — расширение семьи или смена работы — двигает почти половину респондентов (45%). Выгодные предложения на рынке недвижимости вдохновляют четверть опрошенных. 

