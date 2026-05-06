В Промышленном районе Самары есть дом, жители которого не умеют пользоваться канализацией

Бригада «РКС-Самара» в очередной раз провела очистку оборудования канализационной насосной станции (КНС) на ул. Солнечной, 42 (ЖК «Боярский двор»). Специалисты выезжают по этому адресу почти каждую неделю. КНС перекачивает стоки в городскую сеть от одного единственного дома, но мусора в трубах так много, будто пользуется ими весь микрорайон.

С периодичностью раз в 1-2 недели в диспетчерскую службу поступает заявка на проблемы с водоотведением. На место выезжает бригада: с помощью спецтехники размывают засоры и откачивают скопившиеся стоки. Кроме того, приходится поднимать насосы на поверхность и вручную очищать их от скопившегося мусора. Из дома в сеть попадает огромное количество бытовых отходов и влажных салфеток, они наматываются на насосы, забивают их, мешая транспортировке сточных вод. В результате встаёт оборудование, стоки начинают затапливать КНС.

В 2026 году бригада цеха канализационных насосных станций выезжала сюда уже 12 (!) раз – график напряжённый, оборудование КНС не рассчитано на такой частый демонтаж. У работников есть масса другой работы по городу, но они вынуждены тратить ресурсы на прочистку одной станции, на поддержание комфорта одного «Боярского двора».

Если жильцы не изменят своего отношения к правилам канализации, им придётся жить в постоянном затоплении стоками, с отключённым водоснабжением. Мало кто захочет жить в таких условиях, стоимость недвижимости может серьёзно снизиться.

«РКС-Самара» напоминают: в унитаз и раковину запрещено смывать влажные салфетки и любые другие отходы. Даже с надписью «растворимое». Всё это должно быть выброшено в мусорное ведро. Канализация – это ВОДОотведение!