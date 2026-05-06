В Самарском регионе полицейские пресекли деятельность наркодилера
В России могут ввести заградительную пошлину на мебель из-за рубежа
Самарцы собираются потратить на товары для отдыха в среднем 31 000 рублей
В Промышленном районе областного центра водитель упал на проезжую часть с электросамоката
В Ставропольском районе в ДТП пострадали водители 62 и 72 лет
В Самарской области два пожара остановили на подступах к лесному фонду
В Челно-Вершинском районе горела сухая трава на площади 300 квадратных метров
6 мая Самара встретит «Огонь памяти» накануне Дня Победы
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.34
-0.1
EUR 88.35
0.08
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
В Промышленном районе Самары есть дом, жители которого не умеют пользоваться канализацией

В Промышленном районе Самары есть дом, жители которого не умеют пользоваться канализацией

Бригада «РКС-Самара» в очередной раз провела очистку оборудования канализационной насосной станции (КНС) на ул. Солнечной, 42 (ЖК «Боярский двор»). Специалисты выезжают по этому адресу почти каждую неделю. КНС перекачивает стоки в городскую сеть от одного единственного дома, но мусора в трубах так много, будто пользуется ими весь микрорайон.

С периодичностью раз в 1-2 недели в диспетчерскую службу поступает заявка на проблемы с водоотведением. На место выезжает бригада: с помощью спецтехники размывают засоры и откачивают скопившиеся стоки. Кроме того, приходится поднимать насосы на поверхность и вручную очищать их от скопившегося мусора. Из дома в сеть попадает огромное количество бытовых отходов и влажных салфеток, они наматываются на насосы, забивают их, мешая транспортировке сточных вод. В результате встаёт оборудование, стоки начинают затапливать КНС.

В 2026 году бригада цеха канализационных насосных станций выезжала сюда уже 12 (!) раз – график напряжённый, оборудование КНС не рассчитано на такой частый демонтаж. У работников есть масса другой работы по городу, но они вынуждены тратить ресурсы на прочистку одной станции, на поддержание комфорта одного «Боярского двора».

Если жильцы не изменят своего отношения к правилам канализации, им придётся жить в постоянном затоплении стоками, с отключённым водоснабжением. Мало кто захочет жить в таких условиях, стоимость недвижимости может серьёзно снизиться.

«РКС-Самара» напоминают: в унитаз и раковину запрещено смывать влажные салфетки и любые другие отходы. Даже с надписью «растворимое». Всё это должно быть выброшено в мусорное ведро. Канализация – это ВОДОотведение!  

Теги: РКС-Самара

"РКС-Самара" предупреждает об уведомлениях, в которых самарцев побуждают сделать срочную поверку счётчиков
04 мая 2026, 14:01
"РКС-Самара" предупреждает об уведомлениях, в которых самарцев побуждают сделать срочную поверку счётчиков
Весной 2026 года поднялась очередная волна обращений самарцев о сомнительных квитанциях-уведомлениях в почтовых ящиках. ЖКХ
«РКС-Самара» предупреждают самарцев о возможных отключениях воды 5 и 7 мая в связи с ремонтными работами.
30 апреля 2026, 15:46
«РКС-Самара»: 5 и 7 мая будут проводиться плановые ремонтные работы
«РКС-Самара» предупреждают самарцев о возможных отключениях воды 5 и 7 мая в связи с ремонтными работами.  . ЖКХ
«РКС-Самара» напоминают о плановых работах 30 апреля в пос. Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара».
29 апреля 2026, 14:27
«РКС-Самара»: плановые отключения ХВС в Красноглинском районе
«РКС-Самара» напоминают о плановых работах 30 апреля. ЖКХ
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Все «Львята» - уже в Самаре!
6 мая 2026  10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
