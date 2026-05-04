"РКС-Самара" предупреждает об уведомлениях, в которых самарцев побуждают сделать срочную поверку счётчиков

Весной 2026 года поднялась очередная волна обращений самарцев о сомнительных квитанциях-уведомлениях в почтовых ящиках. В них содержатся настойчивые требования немедленно пройти поверку приборов учёта водоснабжения, указываются законы, термины и цифры, создающие видимость официального документа. Подобные обращения распространяют коммерческие структуры, предлагающие свои услуги по завышенной стоимости. Они фактически навязывают самарцам услуги недобросовестным способом.

«РКС-Самара» напоминают: такие материалы не имеют отношения к расчётам за коммунальные услуги и являются рекламой. Основанием для замены или поверки счётчиков служит только истечение межповерочного интервала. Даты можно проверить в паспорте прибора, в квитанциях за холодное водоснабжение и водоотведение. Подробная информация о приборах учёта и датах поверки размещена в личном кабинете на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login .

Если прибор учёта установлен, опломбирован, срок поверки не истёк, ничего дополнительно абоненту делать не нужно!