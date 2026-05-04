Самарское предприятие ООО «БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ» завершило обучение бережливым технологиям в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Главный результат, который компания планирует получить, — системный рост производительности без привлечения инвестиций в оборудование. Консультационную поддержку предприятию оказали эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

«БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ» — крупное самарское предприятие, которое производит промышленное электрическое распределительное и регулирующее оборудование, системы автоматического управления, а также осуществляет монтаж и пуско-наладку. В ходе обучения рабочая группа предприятия под руководством экспертов РЦК познакомилась с инструментами бережливого производства, направленными на оптимизацию производственных процессов, сокращение потерь и повышение операционной эффективности. Полученные компетенции позволят компании системно выявлять и устранять «узкие места» в производстве без привлечения дополнительных инвестиций в закупку оборудования.

«Мы видим большой потенциал в оптимизации внутренних процессов. Уверен, что инструменты бережливого производства, которые мы осваиваем вместе с экспертами РЦК, помогут нам не только повысить эффективность, но и улучшить условия труда для наших сотрудников. Главное — мы учимся расти без дополнительных капитальных затрат, за счёт грамотной организации работы», — прокомментировал главный технолог ООО «БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ» Алексей Шепелькаев.

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» открывает для «БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ» дополнительные возможности для роста: предприятия-участники получают не только экспертную поддержку, но и доступ к льготным финансовым инструментам, включая займы Фонда развития промышленности по ставке 1% годовых.

«Самарская область — один из лидеров по внедрению бережливых технологий. Мы видим, что бизнес осознанно подходит к повышению эффективности: сначала обучение, потом внедрение, затем — устойчивый рост. Это правильный путь, и мы будем продолжать помогать самарским предприятиям на всех этапах», — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассматривает федеральный проект «Производительность труда» как ключевой инструмент повышения качества жизни в регионе. В настоящее время более 220 предприятий Самарской области являются участниками федерального проекта «Производительность труда». Экономический эффект от внедренных методик бережливого производства в регионе превышает 3 млрд рублей. Ознакомиться с мерами поддержки бизнеса можно на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото: РЦК