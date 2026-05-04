Полицейские и общественниками региона приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»

В рамках Всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти» начальник отделения по работе с личным составом Отдела МВД России по г. Жигулёвску подполковник полиции Юлия Дмитрук и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Надежда Самойлова совместно со специалистами Дома молодежных организаций и «Волонтёрами Победы» на территории городского парка военной техники высадили молодые саженцы каштана.

Целью акции является создание зеленых памятников в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, о тех, кто мужественно сражался с врагом и отдал жизни в борьбе за Родину.

Сотрудники полиции выразили уверенность, что подобные мероприятия способствуют формированию патриотических ценностей у молодого поколения, уважения к истории нашей страны и героическим подвигам предков, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО