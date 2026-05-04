В Самарской области полицейские приняли участие в родительском собрании

В Приволжском районе участковые уполномоченные полиции приняли участие в родительском собрании, проходившем в одном из образовательных учреждений.

Полицейские поговорили с участниками мероприятия о профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде.

Сотрудники полиции рассказали присутствующим, о значении понятий «экстремизм» и «терроризм», о том, какая ответственность предусмотрена за совершение правонарушений и преступлений экстремистской направленности, обсудили опасные ситуации, возникающие при общении с незнакомцами в социальных сетях, подчеркнув, что взрослым необходимо проявлять интерес к жизни ребёнка.

В завершение встречи присутствующие смогли задать интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО