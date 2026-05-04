В регионе  определили победителей областной молодежной игры «УМНИКИ» – 2026

В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026, который определил имена призеров и победителей проекта. С 2023 года Самарский Союз Молодежи реализует проект, направленный на повышение эрудиции молодежи и ежегодно собирающий большое количество молодых людей. В 2026 году игра состоялась уже в четвёртый раз: в ней приняли участие свыше 2500 человек из 35 муниципалитетов региона.

В этом году масштабная интеллектуальная игра «УМНИКИ» вышла на новый уровень: проект разделился на два направления – «УМНИКИ.ссузы» и «УМНИКИ.школы», чтобы дать возможность проявить себя ещё большему числу талантливых молодых людей Самарской области. В этом сезоне вопросы включили три основные темы: единство народов России, человек, общество и право и отечественное искусство. На протяжении двух месяцев школьники и студенты разных муниципалитетов боролись за право представлять свои города и посёлки в финале. Финал состоялся 30 апреля на базе Самарского государственного медицинского университета. Здесь собрались лучшие из лучших – 15 сильнейших команд из профессиональных образовательных организаций региона, а также 28 школ, ставшие победителями муниципальных этапов, чтобы продемонстрировать глубину знаний, скорость мышления и умение работать в команде.

По результатам финальной игры в треке «УМНИКИ.школы» победителями стали:

команда «Лидеры» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево – 1 место;

команда «Степные волки» ГБОУ СОШ пос.Алексеевский – 2 место;

команда «Новый формат» ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук – 3 место.

Победителями трека «УМНИКИ.ссузы» стали:

команда «Ладья» Сызранского филиала ФГАОУ ВО «СГЭУ» – 1 место;

команда «Профессионалитет» ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева – 2 место;

команда «Умницы» Самарского медицинского колледжа «Реавиз» – 3 место.

«Радует, что игра «УМНИКИ» находит всё больше откликов в сердцах молодых людей. Для участников это не просто проверка знаний – это шанс встретить близких по духу людей, узнать что‑то новое и поверить в свои силы. В этом сезоне мы вместе с участниками вспомнили права и обязанности человека, прикоснулись к отечественному искусству и ещё раз убедились в многообразии народов нашей необъятной страны. Проект показал: среди молодёжи нашего региона немало по‑настоящему эрудированных и увлечённых людей!» – поделилась Председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, Четверушкина Анастасия.

Фото: Самарский Союз Молодежи