В 84-й день рождения «Крыльев Советов» малыши, появившиеся на свет 3 мая, получили памятные клубные подарки

В свой 84-й день рождения «Крылья Советов» продолжили добрую традицию радовать самых юных жителей региона.

Все малыши, появившиеся на свет 3 мая, получили памятные клубные подарки – символ того, что их история с «Крыльями» началась с первых дней жизни.

В праздничный клубный набор вошли: шарф, футболка, упаковка подгузников и безлимитный абонемент, которым они смогут воспользоваться в течение жизни.

Любовь к «Крыльям» передаётся из поколения в поколение – и этот день становится её новым началом.

Акция прошла при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области и Лиги джентльменов, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: ПФК "КС"