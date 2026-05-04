В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительства. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в национальный мессенджер МАХ и по другим каналам связи.
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования 81–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и накануне в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.
С 27 апреля по 4 мая в Самарской области произошло 113 техногенных пожаров. Погибли шесть человек.
7 мая филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня радио.
Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети») открыла приём заявок на проект «Больше, чем блогер».
По данным на 4 мая, в ТОП-3 лидеров рейтингового голосования вошли сквер Памяти ветеранов в районе дома №5 по ул. Силина (8,6 тысяч голосов), сквер у Поликлиники № 13 в районе дома №61 по улице Гагарина (6,4 тысячи голосов) и пешеходная зона на Березовой
Футбольные муралы: в Самаре стартовала масштабная реставрация объектов уличного искусства

4 мая на прилегающей территории филиала Третьяковской галереи в Самаре стартовала комплексная реставрация легендарных футбольных муралов, созданных в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сегодня, 4 мая, на прилегающей территории филиала Третьяковской галереи в Самаре стартовала комплексная реставрация легендарных футбольных муралов, созданных в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить масштабную «перезагрузку» планируется до 2028 года, когда вся страна отметит 10-летие со дня проведения мирового первенства в России.
За годы гигантские изображения частично пострадали от погодных условий – выцвели, появились сколы и повреждения. Теперь команде профессиональных самарских художников в рамках продолжения проекта #ИсторииЧемпионов предстоит не только обновить выцветшие участки, контуры и детали, но и восстановить работу Валерия Чтака «Во дворе».
Валерий Чтак – выдающийся российский художник, входивший в топ-20 самых влиятельных художников в российском искусстве по версии ведущих арт-изданий. Его работы можно найти в Московском музее современного искусства, Государственной Третьяковской галерее, за рубежом, а также в частных коллекциях. Валерий умер в возрасте 42 лет после продолжительной болезни, но в Самаре его помнят благодаря муралу на улице Максима Горького.
В 2018 году стрит-арт объект «Во дворе» Чтака стал настоящей частью городской культуры, достопримечательностью города и одним из любимых мест для фотографий. Но спустя несколько лет мурал был изуродован граффити и в дальнейшем закрашен. Знаковое произведение искусства для 63-го региона было решено восстановить на стене двухэтажного гаража рядом с самарским Филиалом Третьяковской галереи. Здесь появится фрагмент оригинальной работы Валерия Чтака. Всех желающих приглашают понаблюдать за процессом творчества. Планируется, что все работы будут окончены до 16 мая, накануне традиционной акции «Ночь музеев», приуроченной к Международному дню музеев.
«Для нас очень важна территория вокруг Фабрики-кухни. Еще на этапе реставрации мы занимались проектированием благоустройства - рядом с будущим музеем появился Сад Баланса, также был восстановлен Сквер памяти Борцов Революции. Конечно же, нам очень хотелось, чтобы рядом появлялось искусство высокого уровня. Первую работу создал российский художник Миша Мост, который украшает трансформаторную подстанцию. И нам приятно, что второй проект, который появится здесь, авторства не менее известного художника, чьи работы есть в коллекции Третьяковской галереи и многих других российских музеев. Конечно же, мы говорим о Валерии Чтаке. 
Его работа посвящена чемпионату мира по футболу. Этот прекрасный, светлый по своей атмосфере мурал называется «Во дворе». Выполнен он в традиционной для Валерия Чтака черно-белой стилистике, которая совпадает с визуальным образом нашего здания. И это прекрасное попадание», - рассказал директор Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко.
 В 2026 году проект #ИсторииЧемпионов реализуется министерством спорта Самарской области и благотворительным фондом «СпортКоманда63». В перспективе фонд совместно с одноименным самарским брендом спортивной экипировки запустит эксклюзивную коллекцию одежды и аксессуаров. Вырученные от продажи средства будут направлены на поэтапное восстановление муралов.
«Проект #ИсторииЧемпионов доказывает, что культура и физическая культура в обществе идут рука об руку, и одно не может существовать без другого. Считаю очень важным сохранять память о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года, который дал мощнейший толчок к развитию не только спорта, но и инфраструктуры, культуры, туризма в Самарской области. Наследие чемпионата мира до сих пор продолжает нас радовать, и мы в свою очередь должны очень бережно к нему относиться», - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Напомним, помимо запоминающейся работы Валерия Чтака на улицах Самары в преддверии чемпионата мира по футболу в рамках проекта #ИсторииЧемпионов появилось еще 10 футбольных муралов: Пеле, Гарринча, Диего Марадона, Лоран Блан и Фабьен Бартез, Зинедин Зидан, Мануэль Негрете, Лев Яшин, Роберто Баджо, Робин Ван Перси и стрит-арт «Стена чемпионов» самарского художника Андрея Сяйлева, который объединил цитаты великих людей – спортсменов, ученых, писателей и художников от античных времен до современности.
Всего было потрачено более 3000 литров краски, задействовано более 30 единиц техники. Художники провели за работой более 2500 часов. Площадь окрашенной поверхности – 5000 квадратных метров. По окончании чемпионата мира по футболу арт-проект #ИсторииЧемпионов был отмечен международными премиями.

 

 

Фото: Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области

