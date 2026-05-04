 Более 50 тысяч самарцев уже отдали свой голос за объекты благоустройства

Более 50 тысяч жителей Самары уже отдали свой голос за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»



В Самаре за две недели с начала рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» свой голос за одну из ТОП-20 общественных территорий отдали более 50 тысяч человек.



Напомним, проголосовать могут граждане, достигшие 14-летнего возраста, на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.



По данным на 4 мая, в ТОП-3 лидеров рейтингового голосования вошли сквер Памяти ветеранов в районе дома №5 по ул. Силина (8,6 тысяч голосов), сквер у Поликлиники № 13 в районе дома №61 по улице Гагарина (6,4 тысячи голосов) и пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса (6,3 тысячи голосов).

