Я нашел ошибку
Главные новости:
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
4 мая Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительства. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в национальный мессенджер МАХ и по другим каналам связи.
На оперативном совещании в облправительстве рассмотрели обращения граждан
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования 81–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и накануне в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары
С 27 апреля по 4 мая в Самарской области произошло 113 техногенных пожаров. Погибли шесть человек.
МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за неделю
7 мая филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня радио.
На телебашне в Самаре включат праздничную иллюминацию в День радио
Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети») открыла приём заявок на проект «Больше, чем блогер».
Открыт приём заявок на участие в проекте «Больше, чем блогер»
По данным на 4 мая, в ТОП-3 лидеров рейтингового голосования вошли сквер Памяти ветеранов в районе дома №5 по ул. Силина (8,6 тысяч голосов), сквер у Поликлиники № 13 в районе дома №61 по улице Гагарина (6,4 тысячи голосов) и пешеходная зона на Березовой
 Более 50 тысяч самарцев уже отдали свой голос за объекты благоустройства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Движение транспорта временно ограничат в центре Самары

122
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования 81–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и накануне в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования 81–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и накануне в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

Будут перекрыты следующие участки улично-дорожной сети:
- с 16:00 до 23:00 5 мая и с 20:00 8 мая до 14:00 9 мая – по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;

- с 15:00 до 23:59 9 мая – по ул. Льва Толстого от ул. Алексея Толстого до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской.

Действие ограничений не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными Главным Управлением МВД России по Самарской области.

Остановка и/или стоянка транспортных средств, включая средства индивидуальной мобильности, будет запрещена на следующих участках дорог:

- с 18:00 4 мая до 23:00 5 мая и с 18:00 7 мая до 14:00 9 мая – по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;

- с 18:00 8 мая до 23:59 9 мая – по ул. Льва Толстого от ул. Алексея Толстого до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской, по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.

Отметим, что действие вышеуказанных запретов на временную остановку и парковку транспорта не распространяется на спецмашины оперативных служб, а также на общественный транспорт, который будет следовать по участку ул. Куйбышева, от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.

Работа наземного пассажирского транспорта на период подготовки и проведения праздничных мероприятий будет скорректирована: с 15:00 до 23:59 9 мая не будут осуществляться перевозки по автобусному маршруту № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская».

Также с 16:00 до 23:00 5 мая и с 20:00 8 мая до 14:00 9 мая трамваи восьми маршрутов будут осуществлять перевозки по следующим схемам:

- трамвайный маршрут № 1 «Ул. Чапаевская – Автостанция «Аврора»: в прямом направлении – от ул. Красноармейской – по ул. Арцыбушевской – ул. Полевой – ул. Мичурина – ул. Клинической – ул. Чернореченской – ул. Тухачевского, далее поедут по своему маршруту; в обратном направлении – от остановки «Автостанция «Аврора» по своему маршруту через ул. Красноармейскую – до ул. Арцыбушевской;

- трамвайный маршрут № 3 «Ул. Чапаевская – Юнгородок»: в прямом направлении – от ул. Арцыбушевской – по ул. Красноармейской – ул. Урицкого – ул. Пензенской – ул. Дачной – ул. Тухачевского, далее по своему маршруту; в обратном направлении – от Юнгородка по своему маршруту через ул. Красноармейскую – до ул. Арцыбушевской;

- трамвайный маршрут № 5 «Ул. Чапаевская – Барбошина поляна – стадион «Самара Арена»: в прямом направлении – от Станции № 1 (ул. Тухачевского) – через ул. Дачную – ул. Пензенскую – ул. Урицкого – ул. Красноармейскую – ул. Арцыбушевскую, далее по своему маршруту до Постникова оврага (по временной схеме, в связи с проведением капитального ремонта трамвайной линии по ул. Ново-Садовой); в обратном направлении – от Постникова оврага – по своему маршруту до ул. Полевой, далее по ул. Мичурина – ул. Клинической – ул. Чернореченской – ул. Киевской – до ул. Тухачевского (Станция № 1);

- трамвайный маршрут № 15 «Ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Чапаевская»: в прямом направлении – от ул. Тухачевского по своему маршруту до ул. Красноармейской; в обратном направлении – от ул. Красноармейской – через ул. Урицкого – ул. Дачную – ул. Пензенскую – до ул. Тухачевского;

- трамвайный маршрут № 16 «Ул. Тухачевского – Железнодорожный вокзал – ул. Чапаевская»: в прямом направлении – по своему маршруту до ул. Красноармейской; в обратном направлении – от ул. Красноармейской – через ул. Арцыбушевскую – ул. Полевую – ул. Мичурина – ул. Клиническую – ул. Чернореченскую – ул. Киевскую – до ул. Тухачевского;

- трамвайный маршрут № 20 «Ул. Фадеева – ул. Чапаевская»: в прямом направлении – от ул. Фадеева – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ставропольская – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Гаражная – 4-й проезд – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – далее по ул. Урицкого – ул. Пензенской – ул. Дачной – ул. Тухачевского (Станция № 1); в обратном направлении – ул. Тухачевского (Станция № 1) – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – проспект Ленина – ул. Ново-Садовая – 4-й проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. Ново-Вокзальная – до ул. Фадеева;

- трамвайный маршрут № 20к «Ул. Фадеева – ул. Чапаевская»: в прямом направлении – от ул. Фадеева – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ставропольская – ул. Антова-Овсеенко – ул. Гаражная – 4-й проезд – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – далее по ул. Урицкого – ул. Пензенской – ул. Дачной – ул. Тухачевского (Станция № 1); в обратном направлении – ул. Тухачевского (Станция № 1) – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – проспект Ленина – ул. Ново-Садовая – 4-й проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. Ново-Вокзальная – до ул. Фадеева;

- трамвайный маршрут № 22 «15-й микрорайон – Ул. Чапаевская»: в прямом направлении – от остановки «15-й микрорайон» – ул. Ташкентская – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ставропольская – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Гаражная – 4-й проезд – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – далее через ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская/ул. Тухачевского (Станция № 1); в обратном направлении – ул. Тухачевского (Станция № 1) / ул. Киевской – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – проспект Ленина – ул. Ново-Садовая – 4-й проезд – ул. Гаражная, ул. Антонова-Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – до остановки «15-й микрорайон».

Изменятся трассы следования и у автобусов, работающих на маршрутах №№ 3, 24, 34, 37, 90, 91, 226.

Подробно ознакомиться с временными схемами организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно в приложениях.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
04 мая 2026, 19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного... Политика
31
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
04 мая 2026, 19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по... Политика
73
4 мая Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительства. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в национальный мессенджер МАХ и по другим каналам связи.
04 мая 2026, 19:23
На оперативном совещании в облправительстве рассмотрели обращения граждан
4 мая Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительства. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в... Политика
84
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
15
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
63
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
66
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
4 мая 2026  13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
303
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,
4 мая 2026  11:09
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»
291
Весь список