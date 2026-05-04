На самарской набережной открылся кинотеатр под открытым небом «Филин»

На набережной в Самаре открылся кинотеатр под открытым небом «Филин».



Что будут показывать на этой неделе? Рассказываем:



4 и 5 мая – технические дни



6 мая | среда:

18:00 – 18:25 Смотреть в будущее (документальный фильм из цикла «Лучшие люди Самарской земли»);

18:35 – 19:50 Два бойца;

20:00 – 21:45 В августе 44-го.



7 мая | четверг:

18:00 – 18:35 Три жизни, три судьбы (документальный фильм из цикла «Лучшие люди Самарской земли»);

18:40 – 20:20 Двадцать дней без войны;

20:25 – 22:05 1941. Крылья над Берлином.



8 мая | пятница:

17:30 – 17:50 Последний герой (документальный фильм из цикла «Лучшие люди Самарской земли»);

18:00 – 19:40 Горячий снег;

19:50 – 22:00 Подольские курсанты.



9 мая | суббота:

16:00 – 17:30 На войне как на войне;

17:40 – 19:10 В бой идут одни старики;

19:20 – 21:20 Первый Оскар.



10 мая | воскресенье:

17:00 – 17:50 Мультфильмы (Детство Ратибора, Василиса Микулишна, Илья Муромец и соловей разбойник);

18:00 – 19:40 Добровольцы;

19:50 – 21:15 Каруза.



11 мая | понедельник:

17:00 – 17:50 Мультфильмы (Последний лепесток, Ивашка из дворца пионеров, Паровозик из Ромашкова);

18:00 – 19:50 Отряд Светлячков;

20:00 – 21:25 До свидания, мальчики.

Фото: Самарская область