На самарской набережной открылся кинотеатр под открытым небом «Филин»

На набережной в Самаре открылся кинотеатр под открытым небом «Филин».
Что будут показывать на этой неделе? Рассказываем:
4 и 5 мая – технические дни
6 мая | среда:
18:00 – 18:25 Смотреть в будущее (документальный фильм из цикла «Лучшие люди Самарской земли»);
18:35 – 19:50 Два бойца;
20:00 – 21:45 В августе 44-го.
7 мая | четверг:
18:00 – 18:35 Три жизни, три судьбы (документальный фильм из цикла «Лучшие люди Самарской земли»);
18:40 – 20:20 Двадцать дней без войны;
20:25 – 22:05 1941. Крылья над Берлином.
8 мая | пятница:
17:30 – 17:50 Последний герой (документальный фильм из цикла «Лучшие люди Самарской земли»);
18:00 – 19:40 Горячий снег;
19:50 – 22:00 Подольские курсанты.
9 мая | суббота:
16:00 – 17:30 На войне как на войне;
17:40 – 19:10 В бой идут одни старики;
19:20 – 21:20 Первый Оскар.
10 мая | воскресенье:
17:00 – 17:50 Мультфильмы (Детство Ратибора, Василиса Микулишна, Илья Муромец и соловей разбойник);
18:00 – 19:40 Добровольцы;
19:50 – 21:15 Каруза.
11 мая | понедельник:
17:00 – 17:50 Мультфильмы (Последний лепесток, Ивашка из дворца пионеров, Паровозик из Ромашкова);
18:00 – 19:50 Отряд Светлячков;
20:00 – 21:25 До свидания, мальчики.
Фото: Самарская область