На оперативном совещании в облправительстве рассмотрели обращения граждан

В понедельник, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в национальный мессенджер МАХ и по другим каналам связи.

К губернатору обратились жители г. Самара. Они просят обратить внимание на состояние стены жилого дома по адресу Пионерская, 59. На фасаде выявлена крупная трещина, создающая опасность для прохожих, особенно для учеников школ и детей из детских садов, которые ежедневно передвигаются вблизи опасного участка. Также около дома проходят туристические маршруты для жителей и гостей города.

«Это объект культурного наследия. Мы все исследовали, полностью проговорили методику предстоящих работ на объекте. Сегодня подпишу выделение средств из резервного фонда и приступим к устранению данной проблемы», – доложил врип главы г.о. Самара Михаил Малыхин.

Губернатор дал поручение решить этот вопрос как можно скорее для предотвращения возможного обрушения и обеспечить безопасность граждан. Врип главы г.о. Самара в свою очередь заверил, что до середины июня будут проведены все противоаварийные мероприятия для укрепления конструкции фасада здания.

С просьбой о ремонте спортивного объекта по ул. Георгия Димитрова, 109 к губернатору обратился житель г. Самара Ильгиз Галимов. Он сообщает, что раздевалка, футбольное поле и само ограждение требуют ремонта и уборки: «Футбольное поле в мусоре, сетка порвана, а раздевалка превратилась в уличный туалет».

Михаил Малыхин, прокомментировал данную ситуацию: «На сегодняшний день выявлено, что под этим полем проходит водовод, поэтому мы сейчас планируем вынести водовод за территорию футбольного поля, чтобы при его ремонте не получить повторных ситуаций». Также он добавил, что ремонт футбольного поля возможно будет запланировать на 2027 год.

Вячеслав Федорищев поручил ускорить процесс выноса водовода и сделать все работы в ближайшие месяцы: «Мероприятия планируйте сейчас, до конца сентября, чтобы были проведены все работы», – сказал глава региона.

Все обращения оперативно взяты в работу и находятся контроле губернатора.

