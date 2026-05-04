Я нашел ошибку
Главные новости:
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
4 мая Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительства. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в национальный мессенджер МАХ и по другим каналам связи.
На оперативном совещании в облправительстве рассмотрели обращения граждан
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования 81–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и накануне в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары
С 27 апреля по 4 мая в Самарской области произошло 113 техногенных пожаров. Погибли шесть человек.
МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за неделю
7 мая филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня радио.
На телебашне в Самаре включат праздничную иллюминацию в День радио
Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети») открыла приём заявок на проект «Больше, чем блогер».
Открыт приём заявок на участие в проекте «Больше, чем блогер»
По данным на 4 мая, в ТОП-3 лидеров рейтингового голосования вошли сквер Памяти ветеранов в районе дома №5 по ул. Силина (8,6 тысяч голосов), сквер у Поликлиники № 13 в районе дома №61 по улице Гагарина (6,4 тысячи голосов) и пешеходная зона на Березовой
 Более 50 тысяч самарцев уже отдали свой голос за объекты благоустройства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере

76
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.

Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.

С докладом выступил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачёв. Он подчеркнул, что с момента создания министерства были утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования. В августе прошлого года в Самаре утвердили поправки в Правила землепользования и застройки. Так установлен запрет на строительство жилья без социальных объектов, введена обязательная разработка проектов планировки территории. Также в новых правилах: парковки вдоль улиц для средне- и многоэтажек теперь запрещены, если они сужают проезжую часть, тротуары или проходы для пешеходов. Впервые введена норма озеленения для средне- и многоэтажной жилой застройки: минимум 10–15% участка под зеленые зоны, и многое другое.

«Министерством сформированы единые подходы и требования, которые применяются при планировании и реализации проектов благоустройства в муниципальных образованиях. Совместно с АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» созданы Стандарты благоустройства территорий в муниципальных образованиях и Дизайн-коды населенных пунктов Самарской области. Для контроля со стороны региона утверждён порядок мониторинга применения разработанных норм в муниципалитетах. Обновлены региональные нормативы градостроительного проектирования. Впервые введено нормирование благоустройства жилых территорий», — доложил Андрей Грачёв.

В 2025 году был запущен процесс «перезагрузки» государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Возобновлена работа Единого градостроительного совета при Губернаторе Самарской области.

Глава региона Вячеслав Федорищев по итогам доклада подчеркнул, что несмотря на проделанную большую работу, градостроительный потенциал в регионе не раскрыт до конца. Остались нерешенные вопросы, жители не видят реальных изменений. Кроме того, у губернатора возник ряд вопросов по отсутствию актуального, выверенного мастер-плана города Сызрань и в целом по работе с мастер-планами, их разработке и утверждению в регионе.

«Мы с вами много говорили про работу в Правительстве над развитием инфраструктуры и строительства в регионе. Отмечали недостатки. Прошу на следующем оперативном совещании представить более конкретную информацию по первым результатам. Целеполагание и как мы его будем достигать с точки зрения градостроительства. Мы должны начинать с градостроительного потенциала. Всегда. Потому что с этого начинает работу Правительство Российской Федерации. У нас есть соответствующие указания. А самое главное — это правильный принцип. Потому что за экономикой строительства в дальнейшем идет экономика города и его гармоничное развитие», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к первому заместителю Губернатора Самарской области — председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову.

«Мы, с одной стороны, ведомство создали, но при этом не обеспечили достаточные механизмы координации деятельности, как следствие, многие работы, которые ведутся не только ведомством, но еще и институтом, который был создан под развитие градостроительной политики, они уходят фактически в стол сейчас. У глав нет от нас целеуказания, чтобы наводить правильно в рамках тех требований, которые были разработаны, порядок в этой сфере», — добавил губернатор.

Также глава региона обратил внимание, что на сегодняшний день не выстроено необходимое взаимодействие с застройщиками. Отдельное внимание Вячеслав Федорищев поручил уделить обеспечению жильем детей-сирот. Этот вопрос глава региона всегда держит под пристальным вниманием.

«Я поручил Виталию Алексеевичу Шабалатову курировать строительный блок полностью, потому что там по каждому из направлений не все выполнено, то, что мы сами себе запланировали — результата не видно», — сказал губернатор. Он добавил, что на следующих оперативных совещаниях будут рассмотрены вопросы благоустройства и капитального строительства, чтобы комплексно посмотреть ситуацию в этой сфере.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026, 19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской... Политика
1855
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026, 16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая... Политика
1361
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026, 16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса... Политика
1305
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
15
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
63
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
66
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
4 мая 2026  13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
303
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,
4 мая 2026  11:09
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»
291
Весь список