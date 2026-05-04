Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере

Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.

С докладом выступил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачёв. Он подчеркнул, что с момента создания министерства были утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования. В августе прошлого года в Самаре утвердили поправки в Правила землепользования и застройки. Так установлен запрет на строительство жилья без социальных объектов, введена обязательная разработка проектов планировки территории. Также в новых правилах: парковки вдоль улиц для средне- и многоэтажек теперь запрещены, если они сужают проезжую часть, тротуары или проходы для пешеходов. Впервые введена норма озеленения для средне- и многоэтажной жилой застройки: минимум 10–15% участка под зеленые зоны, и многое другое.

«Министерством сформированы единые подходы и требования, которые применяются при планировании и реализации проектов благоустройства в муниципальных образованиях. Совместно с АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» созданы Стандарты благоустройства территорий в муниципальных образованиях и Дизайн-коды населенных пунктов Самарской области. Для контроля со стороны региона утверждён порядок мониторинга применения разработанных норм в муниципалитетах. Обновлены региональные нормативы градостроительного проектирования. Впервые введено нормирование благоустройства жилых территорий», — доложил Андрей Грачёв.

В 2025 году был запущен процесс «перезагрузки» государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Возобновлена работа Единого градостроительного совета при Губернаторе Самарской области.

Глава региона Вячеслав Федорищев по итогам доклада подчеркнул, что несмотря на проделанную большую работу, градостроительный потенциал в регионе не раскрыт до конца. Остались нерешенные вопросы, жители не видят реальных изменений. Кроме того, у губернатора возник ряд вопросов по отсутствию актуального, выверенного мастер-плана города Сызрань и в целом по работе с мастер-планами, их разработке и утверждению в регионе.

«Мы с вами много говорили про работу в Правительстве над развитием инфраструктуры и строительства в регионе. Отмечали недостатки. Прошу на следующем оперативном совещании представить более конкретную информацию по первым результатам. Целеполагание и как мы его будем достигать с точки зрения градостроительства. Мы должны начинать с градостроительного потенциала. Всегда. Потому что с этого начинает работу Правительство Российской Федерации. У нас есть соответствующие указания. А самое главное — это правильный принцип. Потому что за экономикой строительства в дальнейшем идет экономика города и его гармоничное развитие», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к первому заместителю Губернатора Самарской области — председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову.

«Мы, с одной стороны, ведомство создали, но при этом не обеспечили достаточные механизмы координации деятельности, как следствие, многие работы, которые ведутся не только ведомством, но еще и институтом, который был создан под развитие градостроительной политики, они уходят фактически в стол сейчас. У глав нет от нас целеуказания, чтобы наводить правильно в рамках тех требований, которые были разработаны, порядок в этой сфере», — добавил губернатор.

Также глава региона обратил внимание, что на сегодняшний день не выстроено необходимое взаимодействие с застройщиками. Отдельное внимание Вячеслав Федорищев поручил уделить обеспечению жильем детей-сирот. Этот вопрос глава региона всегда держит под пристальным вниманием.

«Я поручил Виталию Алексеевичу Шабалатову курировать строительный блок полностью, потому что там по каждому из направлений не все выполнено, то, что мы сами себе запланировали — результата не видно», — сказал губернатор. Он добавил, что на следующих оперативных совещаниях будут рассмотрены вопросы благоустройства и капитального строительства, чтобы комплексно посмотреть ситуацию в этой сфере.

