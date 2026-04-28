Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Как сообщили в ГУ МЧС СО, 28 апреля в 19:47 в микрорайоне Жигулевское море во 2-м Мирном проезде, 19 вспыхнул частный жилой дом.
В Тольятти 28 апреля при пожаре в частном доме погиб мужчина
28 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась торжественная передача книг цикла «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
Фонд СОУНБ пополнился уникальной книжной серией, посвящённой истории России
Общая площадь лесных пожаров в регионе с начала сезона составила более 20 гектаров: два пожара на землях лесного фонда и один — в городских лесах Тольятти.
Три лесных пожара с начала сезона произошло в Самарской области 
Температура воздуха 29 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
29 апреля в регионе небольшой дождь, ветренно, до +13°С
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании в России единого реестра домашних животных и их маркирования и регистрации в нем.
В ГД внесен проект о создании единого реестра домашних животных
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у пользователей специального налогового режима.
На полмиллиарда рублей выросли закупки госкомпаний у самозанятых региона
На заседании Совета законодателей Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о переносе срока погашения задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний период.
Президент поддержал инициативу «Единой России»: погашение долгов регионов перенесут на более поздний срок
ChatGPT показал самые высокие результаты на вступительных экзаменах в Токийский и Киотский университеты.
ChatGPT 5.2 сдал экзамены в топовые вузы Японии лучше самых умных студентов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.81
-0.72
EUR 87.88
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»

310
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.

Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области. В мероприятии также приняли участие президент фонда Лариса Пастухова, представители индустриальных партнеров – директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед и директор Макрорегиона Поволжье компании СДЭК Павел Серый, а также студенты и молодые ученые региона.
Открывая встречу, губернатор высоко оценил уровень взаимодействия с фондом. «Работа благотворительного фонда ведется по всей стране, но именно с Самарской областью выстроено особенно тесное, продуктивное взаимодействие. Яркое тому подтверждение – наши талантливые студенты колледжей и вузов, которые через участие в программах фонда получают возможность раскрыть свой интеллектуальный потенциал. Важно, что мы совместно с профильными министерствами региона видим положительную динамику не только в учебной деятельности, но и в общественной», – отметил Вячеслав Федорищев.
Президент фонда Лариса Пастухова представила на встрече ключевые направления деятельности организации, направленные на выявление, сопровождение и развитие молодых талантов. Особое внимание было уделено возможностям участия школьников, студентов и молодых ученых Самарской области в образовательных и профориентационных инициативах, реализуемых фондом при поддержке крупных отечественных работодателей.
«Мы видим особую значимость в формировании связки «территория – индустриальный партнер – молодые таланты». Ценно, что выпускники программ нашего фонда становятся все более заметными на региональном уровне и получают заслуженное внимание со стороны руководства субъектов», – подчеркнула она.
Талантливая молодежь Самарской области – студенты, ученые – уже сегодня активно участвуют в инициативах благотворительного фонда, подтверждая высокий уровень подготовки призовыми местами в проектах. Есть среди них и стипендиаты.
Фондом реализуется несколько благотворительных программ. Одна из них – стипендиальная – «Система», направленная на поддержку талантливых студентов, предлагающих практические решения для различных отраслей экономики. В 2025 – 2026 годах ее участниками стали более 20 тыс. человек из всех регионов России, а победителями в 2026 году признаны 50 обучающихся среднего профессионального образования и 60 студентов вузов, в числе которых Карина Кожевникова и Юрий Захваткин из Самарской области.
В ходе встречи участники представили губернатору свои передовые проекты в разных отраслях экономики, включая такие приоритетные, как цифровизация, здравоохранение.
В частности, магистрант Поволжского государственного университета сервиса Антон Прокопенко, ставший стипендиатом фонда в номинации «Технологии для комфортной жизни», руководит проектом «Интеллектуальная система проектирования виртуальных помощников». Он отметил, что разработка ассистентов является технически сложной задачей, требующей одновременной работы с технологиями обработки естественного языка для распознавания входящего от пользователя текста, бизнес-сервисами и инструментами инфраструктуры. По его мнению, создание интеллектуальной системы платформенного типа, позволяющей проектировать и создавать цифровых помощников с использованием готовых модулей, бизнес-функций, визуального интерфейса рабочей области и сценариев, значительно упростит и ускорит процесс разработки виртуальных помощников.
«Сейчас мы являемся резидентами технопарка «Жигулевская долина», активно развиваем направление искусственного интеллекта. На площадке «Центра беспилотных систем и технологий»при поддержке партии «Единая Россия» запущен проектный акселератор. Мы решили не оставаться безучастными и вот, например, сейчас разрабатываем модель компьютерного зрения, которая позволяет визуально определять беспилотные летательные средства, классифицировать их», – сообщил Антон Прокопенко.
Глава региона выразил готовность оказать поддержку со стороны областного правительства: «Этоочень важное направление. Если у Вас есть предложения по масштабированию, предлагайте».
Победительница конкурса для молодых ученых, кандидат технических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Фотоника», доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Ирина Матвеева презентовала проект «Методы анализа спектральных данных для диагностики новообразований кожи», в рамках которого был разработан новый метод быстрой и безболезненной диагностики злокачественной меланомы.
«Простыми словами: мы светим лазером на новообразование кожи, собираем рассеянное излучение, анализируем этот спектр и показываем врачу, какое именно заболевание перед ним», – поделилась она.
Еще один участник встречи – заместитель руководителя управления научных работ Приволжского государственного университета путей сообщения, кандидат технических наук Максим Башаркин – рассказал о своих научных интересах в сфере технического диагностирования устройств железнодорожной автоматики и телемеханики с использованием беспилотных летательных аппаратов. Он также поделился собственным опытом участия в «Школе для молодых ученых и организаторов науки».
Обращаясь к присутствующим, губернатор подчеркнул: «По любым вопросам развития ваших проектов вы всегда можете обращаться за помощью. В наших интересах, чтобы такие проекты реализовались, чтобы ваша деятельность была видна и поддержана. Вы являетесь примером того, каким нужно быть активным, по-настоящему энтузиастом своего дела».
В свою очередь, индустриальные партнеры фонда рассказали о своем опыте, взаимодействии с образовательными организациями региона.
«МТС, как технологический лидер и крупнейший оператор связи в РФ, на разных уровнях решает стратегическую задачу не только подготовки специалистов для своих нужд, но и в целом развития кадрового и научного потенциала для технологических индустрий. Реализуя наши собственные и партнерские образовательные и просветительские программы, мы создаем фундамент для технологического развития страны на годы вперед. Совместно с партнёрами из образования и науки мы готовим востребованных специалистов разных профилей: от инженеров машинного обучения до маркетологов», – поделился Александр Меламед.
Директор Макрорегиона Поволжье компании СДЭК Павел Серый отметил: «СДЭК сегодня – это не только логистическая компания, но и технологичная экосистема, в рамках которой развиваются различные цифровые и операционные решения. Для нас важно привлекать мотивированных молодых специалистов на ранних этапах их профессионального пути. Мы работаем с образовательными организациями и предлагаем студентам широкий спектр возможностей для старта карьеры – от практик до стажировок, в том числе в рамках новой программы «Начни свой путь в СДЭК».
В завершение встречи Вячеслав Федорищев выразил намерение продолжить и расширить сотрудничество, а также предложил благотворительному фонду рассматривать Самарскую область не только как партнера, но и как пилотную площадку. «Любые новые инициативы мы хотим и будем здесь, вместе с вами, внедрять», – резюмировал губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026, 16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая... Политика
309
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026, 16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса... Политика
310
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
27 апреля 2026, 21:40
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили... Политика
685
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
28 апреля 2026  16:55
320
28 апреля 2026  16:05
318
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
28 апреля 2026  12:26
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
444
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
28 апреля 2026  09:50
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
419
Весь список