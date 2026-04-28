На полмиллиарда рублей выросли закупки госкомпаний у самозанятых региона

Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у пользователей специального налогового режима.

По итогам первого квартала 2026 года общий объем закупок у самозанятых, которые провели крупнейшие компании с госучастием, составил 570 млн рублей.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост суммы закупок составил 520 млн рублей.

По объему закупок у самозанятых Самарская область уверенно вошла в ТОП-3 субъектов России, уступив только Москве и Томской области. А по темпам прироста — заняла вторую строчку среди всех регионов страны.

«Мы активно поддерживаем включение самозанятых в цепочки поставок государственных компаний и крупных корпораций. Для этой категории предпринимателей участие в закупках - реальный шанс выйти на рынок с гарантированным спросом. Регион готов оказывать всестороннюю поддержку самозанятым, содействуя укреплению позиций местных производителей и увеличению объема выпуска конкурентоспособной продукции», — подчеркнул Павел Финк.

