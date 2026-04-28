Как сообщили в ГУ МЧС СО, 28 апреля в 19:47 в микрорайоне Жигулевское море во 2-м Мирном проезде, 19 вспыхнул частный жилой дом.
В Тольятти 28 апреля при пожаре в частном доме погиб мужчина
28 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась торжественная передача книг цикла «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
Фонд СОУНБ пополнился уникальной книжной серией, посвящённой истории России
Общая площадь лесных пожаров в регионе с начала сезона составила более 20 гектаров: два пожара на землях лесного фонда и один — в городских лесах Тольятти.
Три лесных пожара с начала сезона произошло в Самарской области 
Температура воздуха 29 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
29 апреля в регионе небольшой дождь, ветренно, до +13°С
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании в России единого реестра домашних животных и их маркирования и регистрации в нем.
В ГД внесен проект о создании единого реестра домашних животных
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у пользователей специального налогового режима.
На полмиллиарда рублей выросли закупки госкомпаний у самозанятых региона
На заседании Совета законодателей Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о переносе срока погашения задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний период.
Президент поддержал инициативу «Единой России»: погашение долгов регионов перенесут на более поздний срок
ChatGPT показал самые высокие результаты на вступительных экзаменах в Токийский и Киотский университеты.
ChatGPT 5.2 сдал экзамены в топовые вузы Японии лучше самых умных студентов
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
На заседании Совета законодателей Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о переносе срока погашения задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний период.

Глава государства поручил Правительству, депутатам и сенаторам обеспечить это решение. 

«Ранее было принято решение о списании двух третей задолженности субъекта Федерации по бюджетным кредитам. Такое списание возможно при условии направления освобождающихся у регионов средств на инвестиционные и другие значимые цели. Речь идёт о сумме свыше 1 трлн рублей на период до 2030 года. В нынешнем году это порядка 100 млрд рублей. Но для многих регионов и такая текущая нагрузка является довольно высокой. «Единая Россия» вышла с инициативой перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», — заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что поддержка регионов, обеспечение их бюджетной устойчивости и наличие достаточных ресурсов для развития остаются приоритетными задачами государственной политики.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что поддержка Президентом этой инициативы позволит регионам перенаправить высвобождающиеся средства на выполнение социальных обязательств.

Напомним, предложение направить порядка 100 млрд рублей, которые регионы должны были выплатить в 2026 году, на социальные нужды было одобрено на заседании фракции «Единой России» 24 апреля под руководством Владимира Якушева.

В рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» состоялась церемония награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2023 году.
22 апреля 2026, 15:25
Президент России Владимир Путин наградил лауреата премии «Служение» за мужество и героизм
В рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» состоялась церемония награждения победителей III Всероссийской... Общество
Президент РФ Владимир Путин 9 апреля поручил доработать систему возмещения ущерба гражданам, которые стали жертвами мошенников.
09 апреля 2026, 20:35
Путин поручил доработать систему возмещения ущерба жертвам мошенников
Президент РФ Владимир Путин 9 апреля поручил доработать систему возмещения ущерба гражданам, которые стали жертвами мошенников. Политика
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Даниилу Толстому, который является потомком великого русского писателя Льва Толстого.
03 апреля 2026, 21:43
Путин предоставил российское гражданство потомку Льва Толстого
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Даниилу Толстому, который является потомком великого русского писателя Льва Толстого. Политика
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
28 апреля 2026  12:26
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
28 апреля 2026  09:50
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
