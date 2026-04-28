Президент поддержал инициативу «Единой России»: погашение долгов регионов перенесут на более поздний срок

На заседании Совета законодателей Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о переносе срока погашения задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний период.

Глава государства поручил Правительству, депутатам и сенаторам обеспечить это решение.

«Ранее было принято решение о списании двух третей задолженности субъекта Федерации по бюджетным кредитам. Такое списание возможно при условии направления освобождающихся у регионов средств на инвестиционные и другие значимые цели. Речь идёт о сумме свыше 1 трлн рублей на период до 2030 года. В нынешнем году это порядка 100 млрд рублей. Но для многих регионов и такая текущая нагрузка является довольно высокой. «Единая Россия» вышла с инициативой перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем», — заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что поддержка регионов, обеспечение их бюджетной устойчивости и наличие достаточных ресурсов для развития остаются приоритетными задачами государственной политики.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что поддержка Президентом этой инициативы позволит регионам перенаправить высвобождающиеся средства на выполнение социальных обязательств.

Напомним, предложение направить порядка 100 млрд рублей, которые регионы должны были выплатить в 2026 году, на социальные нужды было одобрено на заседании фракции «Единой России» 24 апреля под руководством Владимира Якушева.