Павел Финк встретился с участником «Школы героев» Рамилем Ибатуллиным

В качестве наставника глава Минэкономразвития региона помогает ветерану СВО в реализации его перспективного проекта.

Суть идеи заключается в создании сообщества, вовлеченного в процесс разработки и создания зрелищных шоу дронов - воздушных фигур из беспилотников. Проект решает сразу несколько задач: популяризация беспилотных авиационных систем, расширение возможностей их гражданского применения, а также развитие креативных индустрий в Самарской области.

"К работе над проектом уже подключилась кафедра инновационного проектирования Самарского Политеха, там работают и над дизайном. В реализации проекта также участвуют Самарский университет и ТГУ. Первые шоу дронов планируем в 2027 году", - рассказал Павел Финк.

Фото: пресс-служба минэкономразвития СО