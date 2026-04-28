Сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли участие в донорской акции

В УФСИН России по Самарской области прошла акция по добровольной сдаче донорской крови. Мероприятие организовано в актовом зале Управления по конвоированию, который на время работы превратился в мобильный донорский пункт.

Забор крови у сотрудников провели специалисты мобильной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови совместно с медиками медико-санитарной части УФСИН. В акции приняли участие более 35 добровольцев.

Перед сдачей крови каждый донор прошёл обязательный предварительный осмотр: заполнил анкету, измерил артериальное давление и получил консультацию врача о состоянии здоровья.

Компенсационные выплаты, полученные сотрудниками за сдачу крови, были добровольно направлены на сбор гуманитарной помощи в рамках акции «Дагестан, мы с тобой!». Средства пойдут на приобретение предметов первой необходимости для жителей республики, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области