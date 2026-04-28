Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи

Уважаемые работники и ветераны скорой медицинской помощи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вам доверена важная, очень ответственная, благородная миссия - оберегать жизнь и здоровье наших граждан, в любое время дня и ночи помогать людям.

Десятки тысяч жителей Самарской области благодарны вам за своевременное оказание первой помощи, за вашу самоотверженность при выполнении своих обязанностей, человеческое участие и заботу. Ежегодно в нашем регионе порядка 200 бригад СМП совершают более 800 тысяч выездов. Это колоссальный объем работы, требующий от вас высочайшего профессионализма, стрессоустойчивости, решительных действий в подчас критических ситуациях. И вы достойно справляетесь с поставленными перед вами задачами.

Охрана здоровья населения региона, создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи остается одним из приоритетов федеральных и региональных властей.

По поручению Президента В.В.Путина у нас реализуются национальные проекты «Семья», «Новые технологии сбережения здоровья», «Продолжительная и активная жизнь», в который входит федеральный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи», высокую результативность показывает инициированная партией «Единая Россия» «Народная программа».

По итогам прошлого года существенно обновлен и пополнен автопарк - закуплено 25 машин СМП, в этом году он увеличится еще на 22 автомобиля. Особое внимание уделяется привлечению и закреплению медицинских работников в системе здравоохранения за счет программ целевого обучения, развитию системы стимулов, повышению уровня обеспеченности жильем. Мы и дальше будем делать все необходимое, чтобы ваша профессия была одной из самых почетных, престижных и достойно оплачиваемых.

Дорогие друзья! Благодарю вас за труд на благо жителей области, за верность своему призванию, мужество, проявляемое вами при исполнении своего служебного долга, в том числе в зоне проведения СВО, при оказании помощи людям, пострадавшим в результате атак БПЛА на промышленные и гражданские объекты нашего региона. Спасибо ветеранам СМП, спасшим многие и многие человеческие жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев