Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал одним из победителей Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2025 года.
28 апреля 2026 года в Ульяновске под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ХI Российско-Китайского молодёжного форума в
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
2 мая в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Почему отечественная торговля – это безумно стильно и красиво».
Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 2 этап корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте для АО «Гипровостокнефть».
В Самаре продолжается подготовка к строительству дублёра Московского шоссе от ТЦ «Metro» до Северного переулка — одного из ключевых инфраструктурных проектов на активно застраиваемой территории города.
Госдума проработает меры по снижению «бумажной нагрузки» на врачей и учителей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.81
-0.72
EUR 87.88
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи

Уважаемые работники и ветераны скорой медицинской помощи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вам доверена важная, очень ответственная, благородная миссия - оберегать жизнь и здоровье наших граждан, в любое время дня и ночи помогать людям.
Десятки тысяч жителей Самарской области благодарны вам за своевременное оказание первой помощи, за вашу самоотверженность при выполнении своих обязанностей, человеческое участие и заботу. Ежегодно в нашем регионе порядка 200 бригад СМП совершают более 800 тысяч выездов. Это колоссальный объем работы, требующий от вас высочайшего профессионализма, стрессоустойчивости, решительных действий в подчас критических ситуациях. И вы достойно справляетесь с поставленными перед вами задачами.
Охрана здоровья населения региона, создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи остается одним из приоритетов федеральных и региональных властей.
По поручению Президента В.В.Путина у нас реализуются национальные проекты «Семья», «Новые технологии сбережения здоровья», «Продолжительная и активная жизнь», в который входит федеральный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи», высокую результативность показывает инициированная партией «Единая Россия» «Народная программа».
По итогам прошлого года существенно обновлен и пополнен автопарк - закуплено 25 машин СМП, в этом году он увеличится еще на 22 автомобиля. Особое внимание уделяется привлечению и закреплению медицинских работников в системе здравоохранения за счет программ целевого обучения, развитию системы стимулов, повышению уровня обеспеченности жильем. Мы и дальше будем делать все необходимое, чтобы ваша профессия была одной из самых почетных, престижных и достойно оплачиваемых.
Дорогие друзья! Благодарю вас за труд на благо жителей области, за верность своему призванию, мужество, проявляемое вами при исполнении своего служебного долга, в том числе в зоне проведения СВО, при оказании помощи людям, пострадавшим в результате атак БПЛА на промышленные и гражданские объекты нашего региона. Спасибо ветеранам СМП, спасшим многие и многие человеческие жизни.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
28 апреля 2026, 09:50
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
По последним данным, два человека находятся в медицинских учреждениях, им оказывается необходимая медицинская помощь. Четверо обратились за амбулаторной... Происшествия
305
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
28 апреля 2026, 09:06
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
Федорищев выразил глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и пообещал оказать необходимую поддержку. Происшествия
371
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
27 апреля 2026, 21:40
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили... Политика
618
  • Читайте НИАСам в Max
Весь список