число предложений о подработке в общепите в первой четверти 2026 года выросло в полтора раз за год

Аналитики Авито Подработки изучили данные платформы за I квартал 2026 года и выяснили, как вырос спрос на исполнителей в сфере общественного питания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число предложений о подработке в этом сегменте увеличилось на 55%. Среднее предлагаемое вознаграждение исполнителям составило порядка 61 177 руб/мес за частичную занятость, что на 50% выше уровня прошлого года.



В I квартале 2026 года бизнес-заказчики чаще всего искали исполнителей на позиции официантов — число предложений о подработке для них выросло более чем в 2,5 раза (+154%) за год. Рост также зафиксирован по направлениям, связанным с кухонной зоной: для работников кухни число предложений о подработке увеличилось в 2,4 раза (+142%) за год.

Стабильный рост сохраняется и в более специализированных направлениях. Так, число предложений о подработке для пиццамейкеров увеличилось на 46%, для мясников — на 44%, а для лепщиков полуфабрикатов — на 21%.

Одновременно с этим увеличилась и активность исполнителей. В частности, в I квартале 2026 года вырос интерес к сменам сушистов (+15%), мясников (+13%) и работников кухни (+7%).

Наиболее активно предложения о подработке в общепите размещали в регионах: в Волгоградской области в I квартале 2026 года их число увеличилось в 2,6 раза (+163%) год к году, в Тульской и Смоленской областях — примерно в 2,4 раза за год (+139% и +136% соответственно)