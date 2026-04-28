СамГМУ получил регистрационное удостоверение на обновленную версию кольпоскопа

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на обновленную версию портативного цифрового кольпоскопа собственной разработки. Кольпоскоп версии 2.0 - это усовершенствованная портативная цифровая система, предназначенная для визуального осмотра шейки матки, вульвы и влагалища с высоким разрешением, возможностью документирования, анализа изображений технологиями ИИ и передачей кольпофотографий в рамках телемедицинских консультаций. Разработка медицинского изделия велась в рамках государственного задания Министерства здравоохранения РФ.

Разработкой устройства занимался Инжиниринговый центр СамГМУ совместно с кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии под руководством заведующей кафедрой д.м.н., доцента Анны Колсановой.

Она пояснила, что новая версия отличается бестеневым светодиодным источником из 13 светодиодов, функцией бесконтактной съёмки жестом, обновлённым программным обеспечением для ведения карточек пациентов и формирования протоколов и отчётов. Кроме того, новая версия поддерживает анализ изображений искусственным интеллектом с помощью программы ColpoHelper, которая выдает заключение по принципу «Норма или Патология».

Усовершенствованное изделие обеспечивает бесконтактную кольпоскопию с общим увеличением до 40 крат и видеозапись в формате Ultra HD 4K с частотой до 60 кадров в секунду.

Версия 2.0 интегрирована в разработанную СамГМУ дистанционную систему мониторинга физиологических показателей пациента Health Check-Up («Хэлс Чек-Ап»), что расширяет возможности дистанционного консультирования и динамического наблюдения.

По результатам апробации портативные кольпоскопы производства СамГМУ были рекомендованы Российской ассоциацией по генитальным инфекциям и неоплазии.

По словам Анны Колсановой, эти изобретения способны заполнить пустующую нишу на рынке портативного диагностического оборудования для первичного звена здравоохранения. Рак шейки матки относится к числу наиболее распространенных онкологических заболеваний у женщин, однако в клинической практике преобладает позднее выявление патологии, когда возможности предотвращения злокачественной трансформации уже упущены. Применение портативного цифрового кольпоскопа позволяет проводить скрининг в отдаленных территориях, в ходе выездных осмотров и в условиях фельдшерско-акушерских пунктов, где ранее такая диагностика была недоступна. Разработанное устройство не только решает задачу повышения доступности медицинской помощи населению, но и представляет собой очередной шаг на пути к достижению технологического суверенитета России в сфере медицинского приборостроения.

В настоящее время цифровые кольпоскопы проходят апробацию в 10 медицинских учреждениях Самарской области, с января 2026 года также стартовали коммерческие продажи устройства.