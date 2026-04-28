В Госдуме предложили защитить водителей-работников на дорогой технике

В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту работников, управляющих дорогой техникой. Цель инициативы — не допустить попадания людей в «долговую яму» в случае аварий или поломок, рассказал в своем Telegram-канале 28 апреля один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Он пояснил, что стоимость автомобилей или сложного промышленного оборудования часто кратно превышает годовой доход работника, поэтому в случае ДТП, когда водитель — виновник, работодатель, как правило, взыскивает возмещения ущерба с самого сотрудника. Это приводит к возникновению у граждан крупных долгов.

«В случае причинения вреда имуществу третьих лиц страховые организации, осуществляющие выплату по договорам каско или ОСАГО, зачастую используют право регрессного требования к непосредственному виновнику-работнику. Данная ситуация приводит к возникновению у граждан непосильных долговых обязательств, что влечет за собой риск дестабилизации их социального положения», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает внедрение механизма страхования профессиональных рисков. По задумке, работодатели будут обязаны страховать ответственность сотрудников, работающих с имуществом из категории «дорогостоящее». Таким образом, финансовые обязательства в случае ущерба перекладываются с физического лица на страховые институты, отметил Нилов.

В соответствии с действующим трудовым законодательством (ст. 241 ТК РФ) за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных ст. 242 и 243 ТК РФ, когда наступает полная материальная ответственность, пишут "Известия".