Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Ранее прокуратура и СУСК по Самарской области сообщали о гибели девочки и мужчины в результате падения деревьев. По данным фактам возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

"В регионе - оранжевый уровень опасности – порывы ветра до 27 м/с. Повреждается кровля зданий, линии электропередач, остановки транспорта, автомобили, деревья. К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе. Ужасная трагедия", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".

Федорищев выразил глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и пообещал оказать необходимую поддержку. Кроме того, по данным губернатора, есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь, пишет РИА Новости.