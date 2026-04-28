Аварийные бригады города работают в усиленном режиме, устраняя последствия урагана в Самаре

Аварийные службы сегодня заняты ликвидацией последствий непогоды после урагана 27 апреля. Проходящий через город грозовой фронт принес с собой оранжевый уровень опасности. Предварительно было зафиксировано более 50 поваленных деревьев, два случая падения дорожных знаков и три повреждения остановочных павильонов. Также упали две рекламные конструкции. В устранении последствий подтопления (29 случаев) задействовано 8 единиц техники.

"Уважаемые самарцы! Убедительно прошу вас серьезно относиться к предупреждениям МЧС и выполнять рекомендации по безопасности. Берегите себя и своих близких!

По отоплению. В выходные приостановили процесс отключения отопления. Ресурсоснабжающая организация уже сегодня подала теплоноситель в соцучреждения. На многоквартирных домах работают УК — управляющая компания может возобновить подачу отопления, обратившись в «Т Плюс». В некоторые дома тепло подается уже сегодня — там, где управляющие компании или ТСЖ добросовестно подошли к своим обязанностям и своевременно уведомили «Т Плюс».

Но обращаю ваше внимание, что подключение возможно при соблюдении двух условий: исправного общедомового прибора учета (в настоящее время счетчики не «наматывают гигакалории», соответственно, плату за отопление «Т Плюс» за этот период не взимает) и наличия теплоносителя во внутридомовой системе", - сообщил в ВК глава Самары Иван Носков.