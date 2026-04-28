В Самаре из-за похолодания временно отменили отключение отопления в больницах и школах

Затяжное похолодание, пришедшее в регион вслед за аномально теплой весной, вынудило власти скорректировать планы по завершению отопительного сезона. В администрации города принято решение приостановить отключение отопления в социальных учреждениях.

Как сообщается на сайте администрации, соответствующие работы выполняются ресурсоснабжающими организациями строго в заявительном порядке. Руководители детских садов, школ, больниц и поликлиник могут самостоятельно принять решение о возобновлении подачи тепла. В первую очередь специалисты отрабатывают заявки от учреждений, где пребывают дети и пациенты.

Что касается жилого фонда, то инициатива также исходит от собственников. В Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» разъяснили, что жильцам многоквартирных домов необходимо обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Обслуживающая организация, в свою очередь, направит официальную заявку энергетикам.

Специалисты энергокомпании оперативно проверят исправность общедомовых приборов учета и оценят техническую возможность подключения. Если все условия соблюдены, теплоснабжение дома будет восстановлено.

Напомним, что ранее отопительный сезон в Самаре был завершен в связи с устойчивым весенним потеплением. Согласно действующим Правилам предоставления коммунальных услуг, решение об окончании подачи тепла принимается при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится выше +8 градусов, пишет Обоз-инфо.