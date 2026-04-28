Госдума проработает меры по снижению «бумажной нагрузки» на врачей и учителей
Жители Самарской области активно выбирают территории для благоустройства

Ровно неделю назад, 21 апреля, стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства. За этот короткий срок жители Самарской области проявили высокую активность, отдав за понравившиеся проекты уже более 100 тысяч голосов.

В 2026 году в голосовании участвуют 33 муниципальных образования региона. Гражданам предложено выбрать из 182 вариантов те общественные пространства, которые преобразят в первую очередь.

Голосование продлится до 12 июня. Сделать выбор можно онлайн на портале Госуслуг — zagorodsreda.gosuslugi.ru. Ежегодно в период голосования россиянам помогают аккредитованные волонтеры, прошедшие специальное обучение. Они консультируют жителей на информационных точках, в общественных местах и на мероприятиях, рассказывают о целях программы и представленных дизайн-проектах благоустройства. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Именно жители определяют, какие общественные пространства нуждаются в преображении. Вместе сможем сделать нашу Самарскую область лучше и комфортнее. А сейчас именно от вашего решения зависит, какие общественные пространства получат новую жизнь в первую очередь», — обратился к жителям региона губернатор Вячеслав Федорищев.

В Самарской области в голосовании традиционно принимают участие 11 муниципалитетов: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Октябрьск, Похвистнево и Безенчук. В этому году к программе подключились еще 22 региональных опорных населенных пункта Самарской области: Клявлино, Сергиевск, Большая Черниговка,  Алексеевка, Богатое, Большая Глушица, Борское,  Елховка, Исаклы, Камышла, Георгиевка, Кинель-Черкассы, Кошки, Красноармейское, Нефтегорск, Пестравка, Подбельск, Приволжье, Хворостянка,  Челно-Вершины, Шентала и Шигоны.

Напомним, по программе «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года в Самарской области уже благоустроено 3003 территории. В 2026 году планируется благоустроить 125 общественных и 97 дворовых территорий. Также в этом году будут реализованы 4 проекта-победителя Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

— «Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья» в Сызрани;

— «Новая интерпретация сквера «Голубые ели» в Новокуйбышевске;

— «Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А.М. Горького» 1-ый этап в Чапаевске;

— «Аллея мечты. Благоустройство по ул. Ленина от Кирпичного переулка до спуска Вознесенской церкви» 1-ый этап в Октябрьске.

Согласно целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», к 2030 году по всей стране будет благоустроенно еще не менее 30 тыс. общественных пространств и реализовано не менее 1,6 тыс. проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

