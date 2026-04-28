В селе Августовка Большечерниговского района горел камыш на 500 кв. м

Вчера, в 12 часов 33 минуты в пожарно-спасательную часть № 133 нашего филиал поступило сообщение о пожаре в селе Августовка. Оперативно к месту вызова были направлены дежурные расчеты пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда сельского поселения Августовка.

По прибытии было установлено, что горит камыш площадью 500 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние строения.

На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б», работали 3 единицы пожарной автотехники.



Благодаря слаженным действиям огнеборцев, локализация объявлена уже в 13 часов 18 минут, полная ликвидация пожара - в 14 часов 47 минут.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает: если вы стали свидетелем или участником пожара обращайтесь по телефонам «101» или «112».