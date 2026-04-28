Школьница из Самарской области получила золотую медаль на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
Врач анестезиолог-реаниматолог из Ульяновска вместе с супругой и детьми переехал в Сызрань
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал одним из победителей Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2025 года.
Нефтеперерабатывающий завод из Новокуйбышевска - победитель международного конкурса 
28 апреля 2026 года в Ульяновске под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ХI Российско-Китайского молодёжного форума в
В ПФО началась подготовка к XI Российско-Китайскому молодежному форуму в формате «Волга-Янцзы» 
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
29 апреля в Самарской области ожидается сильный ветер
2 мая в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Почему отечественная торговля – это безумно стильно и красиво».
«ЗИМ Галерее»: Павел Гнилорыбов прочитает лекцию об истории торговли
Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 2 этап корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте для АО «Гипровостокнефть».
Сотрудникам АО «Гипровостокнефть» рассказали, как укрепить здоровье с помощью ходьбы 
В Самаре продолжается подготовка к строительству дублёра Московского шоссе от ТЦ «Metro» до Северного переулка — одного из ключевых инфраструктурных проектов на активно застраиваемой территории города.
На дублёре Московского шоссе в Самаре завершено устройство ливневой канализации
Госдума проработает меры по снижению «бумажной нагрузки» на врачей и учителей
Госдума проработает меры по снижению «бумажной нагрузки» на врачей и учителей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.81
-0.72
EUR 87.88
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьница из Самарской области получила золотую медаль на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

205
Школьница из Самарской области получила золотую медаль на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

В Москве подвели итоги 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Российская сборная завоевала 15 золотых и серебряных медалей. С выдающимися успехами ребят поздравили заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Все 15 участников сборной России получили медали 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Это по-настоящему выдающийся результат! Мы гордимся и радуемся достижению каждого из ребят! Наш Президент Владимир Владимирович Путин отмечает: «чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, нам нужно добиться в том числе превосходства в области химии и в создании новых материалов». Триумфальные победы российских школьников доказывают, что у нас есть талантливые, амбициозные ребята и увлеченные наставники, способные внести важный вклад в развитие отечественной науки и технологий», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

«Поздравляю наших школьников с победой на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Ваш высокий результат – это свидетельство упорного труда. В России уделяется огромное внимание развитию естественных наук и поддержке юных талантов. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» мы системно работаем над созданием условий для реализации потенциала талантливых детей. Ребята, желаю вам новых открытий, смелых идей и дальнейших успехов», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В состав российской сборной вошли 15 ребят, в том числе учащаяся Самарского регионального центра для одаренных детей Софья Габдрахманова. По итогам двух теоретических и практического туров Софья стала обладательницей золотой медали.

«Мой путь к этой победе   был долог и тернист. Начался он в Самарском региональном центре для одаренных детей, где я стала заниматься олимпиадной химией. В первый раз поучаствовала в заключительном этапе олимпиады школьников по химии, будучи в 8 классе. Я набиралась опыта, знаний, были взлеты и падения, но все это меня учило и привело к победе. Благодарю за помощь моих преподавателей Яшкиных Сергея Николаевича и Екатерину Александровну. Их вклад в мое развитие неоценим. Впереди у меня конец 11 класса, экзамены, а сразу после, в июне, состоится финальная олимпиада, по итогу которой команда из четырех человек поедет на международную олимпиаду по химии   в Узбекистан. Я буду очень стараться достойно выступить на новом этапе. И конечно, этим летом будет важное событие - мое поступление в вуз, где я планирую дальше развиваться в науке. Очень хочу продолжить преподавать: мне уже сейчас дают такую   возможность себя проявить, потому что этот огромный опыт и знания, которые накоплены, хочется передавать дальше, становиться примером, вдохновлять школьников на изучение такой прекрасной науки, как химия, на развитие и на новые свершения», - сказала Софья Габдрахманова.

«Победа Софьи на Международной Менделеевской олимпиаде – очень важное достижение для Самарской области. В прошлые годы выпускник нашего центра для одаренных детей Лев Аввакумов дважды входил в число призеров этих соревнований: в 2023 году взял бронзу, в 2024 – серебро. И вот теперь – долгожданное золото у Софьи! Для меня большая честь обучать таких детей. Именно они формируют интеллектуальный потенциал нашего города. А их достижения на всероссийском и мировом уровне подтверждают высокое качество химического образования в нашей области»,   - отметил д.х.н., учитель химии, профессор кафедры «Аналитическая и физическая химия» ФГБОУ ВО «СамГТУ», Почетный работник сферы образования Российской Федерации Сергей Яшкин.

60-я Международная Менделеевская олимпиада по химии прошла под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Владимиром Путиным. В числе организаторов   Олимпиады - химический факультет МГУ.

Руководителем сборной России выступил Вадим Еремин, профессор химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, его заместителем стала Елена Еремина, доцент химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Олимпиада состояла из трех туров. Участники решали задачи из органической, неорганической, физической, аналитической областей химии, демонстрировали умения выполнять анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

Международная Менделеевская олимпиада по химии (International Mendeleev Chemistry Olympiad) – это крупнейшее международное соревнование старшеклассников, объединяющее победителей национальных олимпиадных турниров со всего мира.

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
28 апреля 2026  12:26
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
307
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
28 апреля 2026  09:50
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
316
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
28 апреля 2026  09:06
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
379
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
27 апреля 2026  21:40
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
625
27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории региона.
27 апреля 2026  21:24
На оперативном совещании с губернатором обсудили ход посевной в Самарской области
609
Весь список