Студенты 3‑го актёрского курса Самарского областного училища культуры и искусств вернулись из Москвы с Международного фестиваля студенческих спектаклей «ТВОЙ ШАНС» / «ГИТИС‑ФЕСТ». Фестиваль был приурочен к 150‑летию Союза театральных деятелей РФ.

Ребята достойно представили самарскую театральную школу! Они показали спектакль по пьесе Д. Рябова «Апрельский романс» (режиссёр — О.В. Рябова). Постановка, отобранная экспертным советом под руководством профессора ГИТИСа Бориса Любимова, была включена в региональную программу фестиваля.

Особая гордость — выступление на легендарной сцене Театральной школы О.П. Табакова! После спектакля прошло обсуждение с зрителями и членами жюри.

В рамках культурной программы студенты:

- побывали на экскурсии в Театральном институте им. Б. Щукина;

- посмотрели показ самостоятельных работ студентов;

- увидели спектакль «Актриса» в ИСИ (курс народных артистов Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова);

- встретились с режиссёром Александринского театра Валерием Фокиным в рамках Биеннале театрального искусства «Уроки режиссуры».

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что фестиваль подтвердил статус уникальной площадки для молодых талантов. Председатель СТД РФ Владимир Машков подчеркнул: это шанс заявить о себе и обрести связи в профессиональном сообществе.

Спектакль «Апрельский романс» уже имеет дипломы лауреатов фестивалей «Начало» (Москва), «Без антракта» (Сарапул), «Весна Победы» (Самара), «Радуга Поволжья» (Новокуйбышевск), «Зазеркамье» (Елабуга). Теперь к этим наградам прибавилась ещё одна!